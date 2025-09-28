Bezirksliga-kompakt: Die DJK Donaueschingen kann es doch noch

Nach fünf sieglosen Spielen setzt sich der Absteiger in der Fußball-Bezirksliga überraschend deutlich gegen den SV Hinterzarten durch. Furtwangen muss sich in Löffingen mit einem Remis begnügen.

DJK Donaueschingen – SV Hinterzarten 3:0 (2:0). Endlich! Im sechsten Anlauf vermochte die DJK Donaueschingen ihren ersten Saisonsieg einzufahren. In der 16. Spielminute markierte Nikos Heupel das 1:0. Hinterzarten machte Druck, versäumte es aber auszugleichen, stattdessen legte Joshua Zimmermann für Allmendshofen nach (40.). Nach dem Seitenwechsel fuhr der SVH wütende Angriffe. In diese Drangphase hinein markierte allerdings Dragan Jovanovic das wichtige 3:0 (55.). In der 87. Minute sah DJK-Akteur Robin Limberer ziemlich überflüssig wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Hinterzarten hatte mehr Ballbesitz, vergab aber alle seine Torchancen. Wobei wir am Ende auch gut verteidigt haben", freute sich DJK-Coach Christian Leda über den ersten Dreier für seine Truppe.





Tore: 1:0 Heupel (16.), 2:0 Zimmermann (40.), 3:0 Jovanovic (55.). SR: Nihat Sari. ZS: 150.