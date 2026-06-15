Bezirksliga kompakt: Der TuS Bonndorf siegt und bleibt drin

Endlich Entspannung: Timo Plum erzielte das 1:0 für den TuS Bonndorf beim Sieg gegen die SG Riedöschingen/Nondingen. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußall-Bezirksliga hält auf die SG Riedöschingen/Hondingen trotz Niederlage die Klasse. Dagegen muss die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach nach dem 1:5 in Hinterzarten bangen.

Der TuS Bonndorf gewann gegen die SG Riedöschingen/Hondingen mit 2:0 (1:0) und sicherte sich so den Klassenerhalt. Abstiegskampf pur erwarteten am Samstagnachmittag die 200 Zuschauer in Bonndorf. Für beide Mannschaften ging es noch um den Ligaerhalt. Entsprechend engagiert gingen die Teams zu Werke. Die Einheimischen hatten etwas mehr Spielanteile. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.