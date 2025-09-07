Bezirksliga Kompakt: Der TuS Bonndorf kann es doch noch

Drittes Spiel dritter Sieg für die starken Furtwangener. Die Gastgeber begannen sehr dominant. Simon Tritschler staubte in der 18. Minute zum verdienten 1:0 ab. Der FC Furtwangen ließ dann gute Torchancen liegen, um das Ergebnis zu erhöhen. In der 57. Minute bekamen die Einheimischen aber einen Foulelfmeter zugesprochen. Timo Wagner behielt vom Punkt die Nerven, es hieß 2:0. In der 74. Minute kam Riedöschingen/Hondingen einigermaßen überraschend nach einem Einwurf zum Anschlusstor durch Nico Meister. Auf einmal wurde es hektisch. Furtwangen war gar nicht mehr so souverän. Die Gäste hätten mit etwas Glück sogar noch ausgleichen können. Indes, es fiel kein weiterer Treffer. "Unterm Strich war es dennoch eine gute Leistung von uns", befand FC-Trainer Pietro Morreale nach dem Schlusspfiff.





Tore: 1:0 Tritschler (18.), 2:0 Wagner (57., per Elfmeter), 2:1 Meister (74.). SR: Martin Hiller. ZS: 200.