Bezirksliga-Kompakt: Der SV Hinterzarten rückt nach vorn

Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FV Tennenbronn. Der FC Gutmadingen gewinnt erneut. Und auch der FC Furtwangen setzt sich durch, macht es allerdings extrem spannend.

Über einen wichtigen Auswärtserfolg beim VfB Villingen darf sich auch der TuS Bonndorf freuen. Keine Punkte gab es dagegen für die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach beim FC Brigachtal.

FC Gutmadingen – SV Geisingen 4:1 (3:0). Das kampfbetonte Derby ging klar an den FC Gutmadingen, der in seinem siebten Saisonspiel den siebten Sieg einfuhr. Laurin Heizmann traf in der 29. Spielminute zum 1:0. Kurz vor der Pause bekamen die Einheimischen einen Elfmeter zugesprochen. Den münzte Manuel Huber in das 2:0 um. Doch es kam noch besser für den FCG: Justin Reiser markierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 3:0. Immerhin, gleich nach dem Seitenwechsel gelang Antonio Zubcic das 3:1. Die Gäste witterten Morgenluft. Die Geisinger ließen dann gute Möglichkeiten liegen. So bei einem Freistoß von Kapitän Simon Federle, der geblockt. wurde. Doch in der 75. Minute machte Benjamin Huber mit seinem Treffer zum 4:1 alle Geisinger Hoffnungen zunichte.