Bezirksliga-Kompakt: Der SV Hinterzarten muss nach 5:0-Führung zittern

Jannis Duttlinger vom TuS Bonndorf (rechts) erwischt den Ball nur mit den Augen - wie auch sein Gegenspieler Dominik Hillebrand (Nr. 8) von der SG Eintracht Neukirch-Gütenbach.. – Foto: Wolfgang Scheu

Zwei Spieltage vor Rundenende ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei der SG Wolterdingen-Tannheim dahin. Nach der 1:2-Niederlage in Furtwangen ist der Tabellenvorletzte nicht mehr zu retten. Nach dem VfB Villingen steht so der zweite Bezirksliga-Absteiger vorzeitig fest. Einen dritten kann es geben, wenn der FC 07 Furtwangen als Tabellenzweiter nicht in die Landesliga aufsteigt. So ist der Abstiegskampf an den beiden noch ausstehenden Spieltagen enorm spannend. Sieben Teams müssen zumindest theoretisch noch bangen, am Ende als 14 ins Ziel zu kommen. Die DJK Donaueschingen hat dank wichtiger Punkte gegen die SG Riedöschingen/Hondingen das Abstiegsgespenst wohl vertrieben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.