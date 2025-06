Bezirksliga kompakt: Der SV Aasen schafft das Double

Ganz oben in der Tabelle ist die Entscheidung also gefallen, und auch am Ende steht schon der erste Absteiger fest: der FC Bräunlingen. Doch der Kampf um den Klassenerhalt bleibt für etliche Teams eine Nervensache bis zum letzten Spieltag.

Der SV Hölzlebruck wird sich nach dieser neuerlichen Niederlage wohl kaum noch retten können. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber klar überlegen. Niklas Schrawattke markierte nach zehn Minuten das 1:0. In der 19. Minute erhöhte Maximilian Moser, Cristiano Jäger stellte gar auf 3:0 (35.). Dann ein Abwehrfehler der Geisinger, den Lorenz Wirbser in den ersten Treffer für Hölzlebruck umwandelte. In der 79. Minute schaffte Michael Schübel den Anschlusstreffer. Nach dem 3:2 kam Geisingen etwas ins Schwimmen. Antonio Zubcic stellte jedoch den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Leonardo de Sousa Silva für Hölzlebruck. Luca Arcer sorgte dann aber mit seinem Tor für den Endstand. Der SV Geisingen siegte verdient, Hölzlebruck war in der Defensive insgesamt einfach zu anfällig.

Der SV Aasen hat das Double perfekt gemacht! Nach dem Bezirkspokalsieg haben die Aasener am vorletzten Spieltag auch die Meisterschaft geholt und steigen in die Landesliga auf. Die um den Klassenerhalt kämpfenden Gastgeber aus Riedöschingen/Hondingen hielten in der Anfangsphase gut dagegen. In der 35. Spielminute traf aber Frederik Edbauer zum 1:0 für den Gast. Mitte der zweiten Halbzeit stellte Patrick Stolz auf 2:0. Manuel Hall erzielte nach einem Freistoß das 3:0. Marcel Meilhammer konnte in der 75. Minute für die Gastgeber auf 1:3 verkürzen. Doch Dirk King stellte mit einem schönen Kopfballtreffer den Endstand her. Nach der Partie konnte der SV Aasen erstmals in seiner Geschichte das Double bejubeln.

Mit dem wichtigen Sieg am Samstagnachmittag wahrte der FV Tennenbronn seine Chance auf Platz zwei und somit auf die Aufstiegsrelegation. Stefan Schanz brachte den FVT in der 18. Spielminute verdientermaßen in Front. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie noch mehr Fahrt auf. Kevin Steiert gelang in der 48. Minute der Ausgleich. Doch die Einheimischen agierten nicht konsequent genug. Ganz anders die Gäste. Luca Schüle schoss Tennenbronn in der 79. Minute wieder in Führung. Alles klar machte Yannick Richter in der 90. Minute mit seinem Tor zum Endstand. FVT-Trainer Sebastian von Au zeigte sich nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und absolut verdient gewonnen." Die Tennenbronner haben vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Furtwangen. Der FCF gastiert in Löffingen, Tennenbronn empfängt die SG Kirchen-Hausen.

Das Hinspiel hatte am Ostermontag ein Fußball-Spektakel gebracht, das 6:6 endete. Diesmal war die Partie deutlich weniger spektakulär, da sich der VfB Villingen am Samstag zu keiner Aufholjagd aufraffen konnte. Die Gastgeber bekamen in der 19. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Den münzte Elias Stihl zum 1:0. In der 40. Minute gelang Ömer Bulut der Ausgleichstreffer. Nach dem Seitenwechsel brachte Nick Eberhardt die Gastgeber in Führung. Vom VfB Villingen kam erstaunlich wenig. In der 76. Minute traf Elias Stihl zum 3:1. Damit war die Partie entschieden. Kirchen-Hausen siegte völlig verdient.

Furtwangen patzte überraschend daheim gegen Bonndorf und könnte so sogar noch die Vizemeisterschaft und damit die Aufstiegschance verspielen. In der 39. Minute brachte Timo Plum Bonndorf per Kopfball in Front. Timo Wagner leistete seinem Team zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Bärendienst, als er sich Gelb-Rot einhandelte. Furtwangen musste also in Unterzahl weiterspielen. In der 82. Minute markierte Fabian Meier das 2:0 für Bonndorf. In der Nachspielzeit bekam Furtwangen einen Elfmeter zugesprochen. Den münzte Johannes Wehrle in den Anschlusstreffer um. Nun war es wieder sehr spannend. In der achten Minute der Nachspielzeit gab es dann aber auch einen Elfer für den TuS. Der eingewechselte Gabriel Schwörer machte vom Punkt alles klar. Tore: 0:1 Plum (39.), 0:2 Meier (81.), 1:2 Wehrle (90.+2., per Elfmeter), 1:3 Schwörer (90.+8, per Elfmeter). SR: Mike Perko. ZS: 180.

Die Tannheimer konnten am Samstagnachmittag mit dem wichtigen Punkt den vorzeitigen Klassenerhalt feiern. Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen. Es gab Chancen hüben wie drüben, es fielen aber keine Tore. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. In der 57. Minute markierte Pascal Götz das 1:0 für die Einheimischen. Simon Weißenberger konnte in der 71. Minute ausgleichen. Es wurde hektisch. Eine Zeigerumdrehung weiter sah ein Tannheimer Akteur die Rote Karte. Die kampfstarken Gastgeber verteidigten aber in Unterzahl gut und sicherten sich so diesen wertvollen Zähler, der ihnen den Klassenverbleib sichert. Die Löffinger können mit dem Auswärtspunkt auch gut leben, für sie ging es ohnehin um nicht mehr viel.



Die DJK Villingen muss nach dieser Heimniederlage weiter um den Klassenerhalt bangen. Dabei hatte es gut für die Hausherren begonnen. Noah Schade schoss die DJK in der 39. Spielminute in Front. Gleich nach dem Seitenwechsel gelang jedoch den Kickern aus Dauchingen und Weilersbach ein Doppelschlag. In der 48. Minute traf Mike Köhler ins Schwarze. Nur zwei Zeigerumdrehungen weiter markierte Marcel Krezalek die Gästeführung. Von diesen beiden Toren erholten sich die Villinger nicht mehr wirklich. Der DJK fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. Allerdings vermochte die SG Dauchingen/Weilersbach ebenso wenig die Partie frühzeitig zu entscheiden. So blieb es bis zum Schluss spannend. Villingen brachte den Ball nicht mehr über die Torlinie. Die Gäste siegten unterm Strich verdient.



