Bezirksliga Kompakt: Der SV Aasen kann die Party planen

VfB Villingen – FV Tennenbronn 2:1 (1:0).Die Aufstiegshoffnung des FV Tennenbronn erhielten mit der Niederlage einen neuerlichen herben Dämpfer. Villingen verteidigte von der ersten Minute stark. Und nach vorne ging bei den Gastgebern so einiges. In der 40. Minute brachte VfB-Spielertrainer Adem Sari die Einheimischen in Front. Gleich nach dem Seitenwechsel traf Stefan Schanz zum Ausgleich ins Schwarze. Danach machte Villingen aber wieder Druck. Nach Steckpass von Ömer Bulut markierte Adem Sari das 2:1 (55.). Sari: "Das war heute ein überragende Leistung von uns."





Tore: 1:0 Adem Sari (40.), 1:1 Schanz (47,), 2:1 Adem Sari (55.). SR: Silas Haselberger. ZS: 200.