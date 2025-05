Bezirksliga kompakt: Der SV Aasen bleibt auf Meisterkurs

Ein Arbeitssieg. Nicht mehr, aber auch nicht weniger lieferte der SV Hinterzarten im Derby gegen den SV Hölzlebruck ab. So zumindest sah es Hinterzartens Spielausschussvorsitzender Mario Schätzle. "Es war kein fußballerischer Leckerbissen, auch wenn wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert haben", fasste er das Geschehen nach dem Schlusspfiff zusammen. Zunächst lagen die Gastgeber allerdings mit 0:1 hinten. Nach einem Ballgewinn kombinierten sich die Hölzlebrucker schnell über links durch, und eine feine Hereingabe drückte Lorenz Wirbser nach einer guten halben Stunde über die Linie. Nach Wiederanpfiff gelang Hinterzarten in der 48. Minute der Ausgleich. Dafür zeichnete Jens Tritschler mit einem platzierten Schuss verantwortlich. Dem 2:1 für Hinterzarten ging eine genaue Flanke von rechts ans Fünfmetereck voraus, dort stand Manuel Birkle, der per Kopf über den Torhüter hinweg vollendete. "Drei weitere Punkte in einer sehr guten Saison", bilanzierte Mario Schätzle zufrieden.

Der Heimelf gehörte die erste Großchance der Begegnung. Nach knapp zehn Minuten kamen sie nach einer flachen Hereingabe freistehend vor dem Kasten zum Abschluss, doch die Hacke des Gäste-Keepers Murawski verhinderte das frühe 1:0. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Beide Teams erarbeiteten sich Tormöglichkeiten, und so bot sich den Zuschauern ein offenes und unterhaltsames Spiel. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste einen Foulelfmeter zum 0:1. Auch der zweite Durchgang begann ausgeglichen. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau der SG lupfte Max Schneider den Ball aus 30 Metern sehenswert zum 0:2 über den weit vor dem Tor stehenden Keeper. Nun brach die Leistung der Gastgeber etwas ein. Sie wurden offensiv harmloser und ließen auch defensiv immer mehr zu. Mit dem 0:3 machte der SVA den Deckel auf die Begegnung und feiert schlussendlich einen verdienten Auswärtserfolg.

Mit dieser Niederlage hat sich der FV Tennenbronn aus dem Rennen um den Aufstieg verabschiedet. Drei Knackpunkte entschieden das Duell. Zunächst verschoss Stefan Schanz einen Elfmeter nach einer halben Stunde. Dennoch gelang dem FVT die Führung. Dieses Mal zielte Schanz besser. "Das hätte der Dosenöffner sein können", meinte der Torschütze. Doch es kam anders und damit zu Knackpunkt Nummer zwei: Nur zwei Minuten später folgte der Ausgleich. "Mehr oder weniger ein Eigentor", so Schanz. Die Gäste vergaben im Anschluss dicke Möglichkeiten zu weiteren Toren. Besser machten es die Hausherren, die in der Schlussphase mit zwei Treffern den Sieg eintüteten. "Letztlich nicht einmal unverdient", zeigte sich Schanz als fairer Verlierer. Auch wenn es mit dem Aufstieg wohl nichts wir, diese Saison feiern sie beim FVT dennoch als Erfolg: "Wir haben eine überragende Vorrunde abgeliefert und sind auch insgesamt hochzufrieden", betonte Schanz.

Der FC Furtwangen hat den VfB Villingen am Ende mit 4:2 besiegt und bleibt damit Tabellenführer SV Aasen auf den Fersen. Furtwangen ging durch einen verwandelten Strafstoß nach einer guten halben Stunde in Führung. Dann begann eine turbulente Phase mit drei Treffern bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Garcia Morales. Furkan Sari hatte keine Mühe, das 1:1 zu markieren. Gespielt waren 43 Minuten. Nur zwei Minuten später brachte Spielertrainer Adem Sari den VfB Villingen sogar mit 2:1 in Führung. Wieder hatte Morales auf Strafstoß entscheiden. Doch Villingen brachte den Vorsprung nicht über die Zeit. Timo Wagner traf zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel nutzte Furtwangen noch zwei der zahlreichen Möglichkeiten. Wieder hießen die Torschützen Kaltenbach und Wagner "Wir haben einen wichtigen und verdienten Sieg eingefahren, der noch deutlich höher hätte ausfallen können", bilanzierte der Furtwanger Trainer Pietro Morreale. Seine Mannschaft habe nur nach dem 1:0 Schwierigkeiten mit dem Gegner gehabt. "Wir wollen diese zwei Spiele in der Relegation noch unbedingt", sagte der Furtwanger Coach. "Das ist jetzt das klare Ziel, denn Aasen müsste ja noch zweimal patzen."

Beim TuS Bonndorf dürften sie langsam froh sein, wenn diese Spielzeit zu Ende ist. Zumindest ergebnistechnisch geht bei den Löwenstädtern in dieser Rückrunde nicht viel. Auch bei der SG Dauchingen/Weilersbach zogen die ambitionierten Schwarzwälder mit 0:2 den Kürzeren. "Für dieses Spiel kann es nur eine Überschrift geben: Riesiger Aufwand, aber kein Ertrag." Bonndorfs Trainer Claudio Andreotti zeigte sich beinahe fassungslos über das Ergebnis. "Wir waren die klar bessere Mannschaft, hatten den Gegner über 90 Minuten komplett im Griff." Bonndorf hatte in der Tat viel Ballbesitz, und auch an Torchancen mangelte es nicht. "Da waren etliche 100-prozentige darunter", stöhnte Andreotti. Wesentlich effektiver präsentierten sich die Gastgeber, allen voran Torjäger Tom Zepf. Der entwischte seinem Gegenspieler und hämmerte den Ball zum 1:0 in die Maschen. "Da fällst du vom Glauben ab." Der zweite Treffer fiel kurz vor dem Schlusspfiff. "Ich muss dennoch ein Lob an meine Spieler aussprechen, sie haben eine gute Leistung abgeliefert. Mittlerweile tun sie mir fast schon leid."



Tore: 1:0 (55.) Zepf, 2:0 (90.+2) Eisenbeiß. SR: B. Fleig. ZS: 150.

In der Partie zwischen der DJK Villingen und dem FC Löffingen kamen die Gäste besser in die Partie und hatten bereits in den ersten sieben Minuten zwei große Chancen, konnten jedoch keine von beiden nutzen. So waren es die Gastgeber, die zuerst jubeln durften – Nico Uljevic erzielte nach einem abgefangenen Fehlpass in der 10. Minute das 1:0. Die Löffinger Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: FC-Spieler Nico Wider glich nach einem Löffinger Freistoß bereits sechs Minuten später aus. Die Partie war in der Folge lange ausgeglichen. In den Schlussminuten platzte der Löffinger Knoten Erst brachte Johannes Kaufmann Löffingen in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 in Führung, nur fünf Minuten später sorgte Simon Weißenberger mit dem Tor zum 3:1 für die Entscheidung.



Tore: 1:0 (10.) Uljevic, 1:1 (16.) Wider, 1:2 (84.) Kaufmann, 1:3 (89.) Weißenberger. SR: Kolberg. ZS: 140.

Die Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung an diesem Sonntagnachmittag. Lange neutralisierten sich die beiden Kontrahenten, ehe in der 38. Minute Flario Ferragina das 0:1 gelangt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ sich erneut Ferragina nicht zweimal bitten und erhöhte auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel konnt Moritz Scheyer ausgleichen (72.). Doch der an diesem Tag unwiderstehliche Ferragina machte mit seinem dritten Streich die Hoffnungen der Hausherren auf etwas Zählbares zunichte. Daran änderte letztlich auch der Anschlusstreffer durch marko Deschlekurz vor Abpriff nichts mehr.



Tore: 0:1, 0:2 Ferragina (38., 45.), 1:2 Scheyer (72.), 1:3 Ferragina (85.), 2:3 Deschle (90 plus2). SR: Valeri Baidin. ZS: 140.