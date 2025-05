Bezirksliga kompakt: Der Kampf um den Titel ist wieder offen

Durch diesen Sieg im Spitzenspiel wahren die Furtwangener ihre Chance auf die Meisterschaft, haben nun nur noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Aasen. Es war eine wilde Begegnung, Aasen führte nach 39 Minute bereits mit 3:1 und ging am Ende dennoch leer aus. Die 300 Zuschauer sahen am Samstag in Furtwangen ein echte Toppartie. In der ersten Halbzeit spielte der FCF schon gut, Aasen war aber extrem effektiv. Moritz Bruch brachte die Gäste in der 14. Minute in Front. Florian Kaltenbach gelang in der 19. Minute der Ausgleich. Nach einer halben Stunde Spielzeit unterlief Christoph Wehrle ein Eigentor, es hieß 2:1 für Aasen. Tevfik Ceylan konnte einen Elfmeter kurz vor der Pause in die 3:1-Gästeführung ummünzen.



Furtwangen kam stark aus der Kabine. Anto Tavic schafften den Anschlusstreffer (50.). Dann gab es auch einen Elfer für den FCF, den Tavic in das 3:3 ummünzte. Furtwangen drückte weiter. Samet Arslan traf zum 4:3 (88.). Die Einheimischen erhielten noch einen Strafstoß, den Kaltenbach zum 5:3 verwandelte. Jens Fichter unterlief zwar noch ein Eigentor, es reichte dennoch zum verdienten Sieg für den FC Furtwangen.





Tore: 0:1 Bruch (14.), 1:1 Kaltenbach (19.), 1:2 Wehrle (ET, 30.), 1:3 Ceylan (39., per Elfmeter), 2:3 Tavic (50.), 3:3 Tavic (62., per Elfmeter),, 4:3 Arslan (88.), 5:3 Kaltenbach (90., per Elfmeter), 5:4 Fichter (ET, 94). SR: Linus Geng. ZS: 300.