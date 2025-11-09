Bezirksliga-Kompakt: Der FV Herbolzheim gibt die Rote Laterne ab

Der FV Herbolzheim hat dank des 6:2-Kantersiegs über den Freiburger FC II die rote Laterne abgegeben. Der FC Freiburg-St. Georgen und die SG Freiamt-Ottoschwanden trennten sich nach einer intensiven Partie mit 3:3 und verbleiben im Konvoi der Verfolger. Zu selbigem stößt auch der SV Au-Wittnau nach dem 3:1-Auswärtssieg über den SV Ballrechten-Dottingen.

Der SV Rot-Weiss Glottertal hielt sich nicht mit Vorgeplänkel auf und kam gleich in den Anfangsminuten zu zwei hochkarätigen Möglichkeiten durch den spielenden Co-Trainer Eric Lickert. Einen Abspielfehler der SG Ihringen/Wasenweiler nutzte Maximilian Leyser zum 1:0. Die Heimelf hatte die Begegnung im weiteren Verlauf im Griff und hätte bis zur Pause eine höhere Führung erspielen müssen, es hakte aber zu oft am finalen Pass. In der 68. Minute spielte sich der eingewechselte Felix Drayer über die linke Seite durch und bediente Maurice Schipper, der aus acht Metern zum 2:0 vollendete. Die Kaiserstühler reagierten aber rasch, Jannik Mößner erzielte mit einem Flachschuss aus 16 Metern den Anschlusstreffer. Die SG witterte Morgenluft, und Glottertal hatte eine Reihe von Standards und Kopfbällen abzuwehren. In der 84. Minute fiel die Entscheidung – durch die bewährten Protagonisten: Felix Drayer lieferte die Vorlage zum 3:1 durch Maurice Schipper.

Tore: 1:0 Maximilian Leyser (24.), 2:0 Maurice Schipper (68.), 2:1 Jannik Mößner (76.), 3:1 Maurice Schipper (84.). Schiedsrichter: Lasse Burgert (Freiburg). Zuschauer: 150.