Bezirksliga-Kompakt: Der FC Heitersheim stellt den Anschluss her

Die Zuschauer bekamen in der ersten Halbzeit eine schöne Bezirksliga-Partie zu sehen, denn beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und kamen zu zahlreichen Torabschlüssen. In der 21. Minute verbuchte die SG Freiamt-Ottoschwanden die erste Großchance. Nach einer herrlichen Kombination über Luke Bühler, Marian Haas und Hannes Kölblin fand der Ball den Weg zum freistehenden Linus Engler, dessen Abschluss geriet indes zu zentral, um Gästekeeper Philipp Henselmann zu überwinden. Gleich darauf hatte Luke Bühler die nächste Gelegenheit, als er sich in den Strafraum durchtankte, den Ball aber knapp vorbeisetzte. In der 31. Minute hätte Jonas Rinderle den SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen in Führung bringen können, aber SG-Spielertrainer und -Torwart Marco Herr war aufmerksam. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Gäste doch in Führung. Marco Herr hatte zwar einen Schuss von Benjamin Endriß pariert, aber Jakob Walz und ein einheimischer Verteidiger grätschten nach dem Ball, der anschließend ins Tor kullerte. Freiamt-Ottoschwanden kam engagiert aus der Kabine. Linus Engler schlug eine Flanke, aber Luke Bühler verpasste den Aufsetzer knapp. In der 53. Minute verpasste Endriß das 0:2. In der Schlussphase gingen die Platzherren noch stärker ins Risiko, was Dottingen einige Kontermöglichkeiten eröffnete. In der 85. Minute konnte sich Marian Haas gut gegen die Gästeabwehr durchsetzen, aber Henselmann parierte zur Ecke. In der Nachspielzeit hatte der heimische Anhang bereits den Torschrei auf den Lippen, aber Referee Markus Unfried urteilte, dass der Ball die Torlinie nicht vollumfänglich überschritten hatte.

Tor: 0:1 Jakob Walz (45.+1). Schiedsrichter: Markus Unfried (Au-Wittnau). Zuschauer: 170.