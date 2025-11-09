Bezirksliga-Kompakt: Das Spitzentrio erlaubt sich keinen Ausrutscher

VfB Villingen – FC Brigachtal 2:3 (0:2). Mitte der ersten Halbzeit brachte Leon Ratzer die Gäste nach einem Eckball in Führung. Auf der anderen Seite wurde VfB-Stürmer Ömer Bulut im Strafraum gelegt, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. Kurz vor der Pause schloss Kapitän Dennis Kleiser einen schönen Spielzug des FC Brigachtal mit dem zweiten Treffer ab. Gleich nach dem Seitenwechsel markierte Tim Burggraf nach einem Alleingang das 3:0 für Brigachtal. Marco Cristilli konnte dann mit einem platzierten Schuss aus 27 Meter verkürzen. Bulut vergab nach Traumpass des eingewechselten Horvath die hundertprozentige Chance auf den Anschlusstreffer. Horvath selbst schaffte in der 71. Minute dann das 2:3. Bulut wurde erneut im gegnerischen Strafraum elfmeterwürdig gefoult, der Pfiff blieb jedoch wieder aus. Nun wurde es hektisch. VfB-Akteur Mirac Gümüscay sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Es blieb beim etwas glücklichen Sieg für Brigachtal: FCB-Spielertrainer Daniel Wehrle sagte: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir waren extrem bissig und haben leidenschaftlich verteidigt." VfB-Coach Adem Sari sagte: "Der Schiedsrichter war schlecht. Der Sieg für Brigachtal war unverdient. Wir hatten Chancen auf drei Punkte." Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).