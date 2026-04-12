 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Bezirksliga-kompakt: Buchenbach entscheidet Abstiegsduell für sich

Beim Derby zwischen SV Ballrechten-Dottingen und FC Heitersheim gibt es Tore nur im Doppelpack

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
In dieser Szene schüttelt Arjen Bach vom SV RW Ballrechten-Dottingen (weißes Trikot) seinen Heitershsimer Gegenspieler Marius Karcher ab.
In dieser Szene schüttelt Arjen Bach vom SV RW Ballrechten-Dottingen (weißes Trikot) seinen Heitershsimer Gegenspieler Marius Karcher ab. – Foto: Daniel Thoma

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BZL Freiburg

Der SV RW Ballrechten-Dottingen und der FC Heitersheim lassen die Zuschauer beim Derby erst warten. In der zweiten Halbzeit fallen dann ein halbes Dutzend Tore – mit dem besseren Ende für die Heimelf. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).

Gestern, 16:00 Uhr
SV Ballrechten-Dottingen
SV Ballrechten-DottingenBallr.-Dott.
FC Heitersheim
FC HeitersheimHeitersheim
4
2

Der Rahmen wurde dem Derby durchaus gerecht: Gut 400 Zuschauer fanden den Weg auf die Richard-Löffler-Sportanlage in Ballrechten-Dottingen, und unmittelbar vor dem Anpfiff wurde von einheimischen Fans ein wenig rot-weißes Rauchwerk abgebrannt. Was in der ersten Halbzeit auf dem Kunstrasen geboten wurde, beanspruchte zwar die Geduld des Publikums, im zweiten Durchgang zahlte sich die Wartezeit aber aus. Zum ausführlichen Spielbericht (BZ-Plus).

Tore: 1:0, 2:0 Seiler (47., 59.), 2:1, 2:2 Zettl (60., 66.), 3:2, 4:2 Paolillo (87., 89.). Schiedsrichter: Sterker (Freiburg). Zuschauer: 400.