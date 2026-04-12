Bezirksliga-kompakt: Buchenbach entscheidet Abstiegsduell für sich

Der Rahmen wurde dem Derby durchaus gerecht: Gut 400 Zuschauer fanden den Weg auf die Richard-Löffler-Sportanlage in Ballrechten-Dottingen, und unmittelbar vor dem Anpfiff wurde von einheimischen Fans ein wenig rot-weißes Rauchwerk abgebrannt. Was in der ersten Halbzeit auf dem Kunstrasen geboten wurde, beanspruchte zwar die Geduld des Publikums, im zweiten Durchgang zahlte sich die Wartezeit aber aus. Zum ausführlichen Spielbericht (BZ-Plus).