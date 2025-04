Bezirksliga kompakt: Biengen kann doch noch gewinnen

Der FC Bad Krozingen verschlief die erste Halbzeit und lag zur Pause verdient mit 0:4 zurück. Nach einem Eckstoß brachte Kapitän David Böcherer mit einem Kopfball die SG Freiamt-Ottoschwanden in Führung. Innerhalb einer Viertelstunde zogen die Gäste auf 3:0 davon. Kurz vor der Pause markierte Marian Haas den vierten Treffer. In der Nachspielzeit konnten die Kurstädter verkürzen. In der zweiten Halbzeit kam der FCK besser in Fahrt – vielleicht schaltete Freiamt-Ottoschwanden auch einen Gang zurück –, aber mehr als der 2:4-Anschlusstreffer sprang nicht heraus.

Tore: 1:0 Nicolas Koch (25.), 1:1 David Fournier (28.), 2:1 Niklas Jakoby (55.), 3:1 Philipp Alfter (71.), 4:1 Philipp Alfter (90.+2)

Schiedsrichter: Klemens Disch (Prechtal) – Zuschauer: 120

In der 24. Minute hätte Lukas Lichtle den TuS Königschaffhausen in Führung bringen können, aber Maximilian Erbe im Tor des TV Köndringen klärte den platzierten Freistoß mit einer schönen Parade zur Ecke. Aus selbiger resultierte das 1:0 von Nicolas Koch. Nur drei Minuten später konnte David Fournier völlig unbedrängt egalisieren. In der 34. Minute setzte Michael Erb einen Freistoß an den Pfosten des TVK-Gehäuses. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte freute sich Enrico Romano schon über die vermeintliche Gästeführung, Schiedsrichter Disch entschied aber auf Abseits. In der zweiten Halbzeit bestimmte Königschaffhausen das Geschehen. In der 55. Minute fiel das 2:1; das Tor wurde Niklas Jakoby gutgeschrieben, aber eigentlich hatte Tizian Schulz den Ball mit einer missglückten Rettungsaktion ins eigene Tor bugsiert. Auf starke Vorarbeit Jakobys markierte Philipp Alfter das 3:1 und schloss in der Nachspielzeit einen Konter mit dem 4:1-Endstand ab.