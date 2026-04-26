Bezirksliga kompakt: Barbaros verliert, Kellerduell ohne Sieger

Barbaros Mainz verliert sein erstes Spiel in der Rückrunde. Am Ende stand es 1:2 gegen den FSV Nieder-Olm. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Das erste Spiel bestritten der VfL Fontana Finthen und die TSG Bretzenheim II, die bereits um 12:45 Uhr aufeinandertrafen. Finthen konnte an die Leistung aus dem 5:0 in der vergangenen Woche gegen den FC Fortuna Mombach anknüpfen und gewann das Spiel mit 3:1. Dadurch baut das Team den Abstand auf die Abstiegsränge weiter aus.

Tabellenführer SKC Barbaros Mainz wollte gegen den FSV Nieder-Olm seine perfekte Rückrunde mit neun Siegen aus neuen Spielen fortführen. Dies gelang dem Team allerdings nicht, am Ende stand eine 1:2-Auswärtsniederlage. Die Saulheimer mussten auswärts gegen den VfR Nierstein bestehen. Nach zuvor acht Siegen in Serie gab es für den FSV am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen den TSV Zornheim einen kleinen Dämpfer. Diesen konnten sie in Nierstein allerdings wieder gutmachen und siegten am Ende mit 2:1. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekam es mit dem SV Guntersblum zu tun. Marienborn verlor das Spiel mit 1:3. Der TSV Gau-Odernheim empfing den TSV Zornheim. Durch den 2:1-Sieg konnte Zornheim den Abstand Richtung Tabellenende weiter ausbauen und eine Position im Tabellenmittelfeld sichern. Der TuS Wörrstadt bekam es im Heimspiel mit dem TSV Mommenheim zu tun. Wörrstadt konnte nur eins seiner vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden. Im Spiel gegen Mommenheim gelang der Mannschaft ein 3:1-Sieg. Der Tabellenletzte Fortuna Mombach traf auf den SV Horchheim. Mombach hat seine letzten neun Partien allesamt verloren. Auch gegen Horchheim mussten sie sich mit 0:3 geschlagen geben. Im Tabellenkeller kam es zum Duell des Vorletzten Hassia Bingen gegen den Drittletzten VfL Gundersheim. Mit einem Sieg hätte Gundersheim den Abstand auf Bingen auf zwölf Punkte ausbauen können. Lange sah es auch so aus, als würde der VfL dies schaffen, allerdings holte die Hassia den 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Unentschieden auf.