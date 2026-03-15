 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Bezirksliga kompakt: Barbaros baut Tabellenführung aus

Nierstein und Marienborn teilen sich die Punkte +++ Finthen erkämpft mit einem Mann weniger ein Unentschieden +++ Saulheim gewinnt deutlich

von Elias Gherbaoui · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SKC Barbaros Mainz siegt im Top-Spiel gegen die TSV Mommenheim mit 4:2.
Der SKC Barbaros Mainz siegt im Top-Spiel gegen die TSV Mommenheim mit 4:2. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

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BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Bereits am Mittag gab die TSG Bretzenheim II sich keine Blöße und schoss den Tabellenletzten FC Fortuna Mombach mit 8:1 ab. Der FSV Saulheim siegte zuhause souverän mit 3:0 gegen den SV Guntersblum. Der VfR Nierstein und der TuS Marienborn teilten sich die Punkte beim 3:3-Unentschieden. Im Derby bezwang der TSV Zornheim den FSV Nieder-Olm mit 1:0. Der SKC Barbaros Mainz behielt im Top-Spiel die Nerven gegen den TSV Mommenheim und siegte mit 4:2. Fontana Finthen erkämpfte sich, trotz Unterzahl, ein 1:1-Unentschieden gegen Hassia Bingen. Die TSV Gau-Odernheim II besiegte den TUS Wörrstadt komfortabel mit 4:1. Der SV Horchheim wurde im Spiel gegen den VfL Gundersheim seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 3:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
8
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
1
Abpfiff