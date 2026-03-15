Bezirksliga kompakt: Barbaros baut Tabellenführung aus

Der SKC Barbaros Mainz siegt im Top-Spiel gegen die TSV Mommenheim mit 4:2. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Rheinhessen. Bereits am Mittag gab die TSG Bretzenheim II sich keine Blöße und schoss den Tabellenletzten FC Fortuna Mombach mit 8:1 ab. Der FSV Saulheim siegte zuhause souverän mit 3:0 gegen den SV Guntersblum. Der VfR Nierstein und der TuS Marienborn teilten sich die Punkte beim 3:3-Unentschieden. Im Derby bezwang der TSV Zornheim den FSV Nieder-Olm mit 1:0. Der SKC Barbaros Mainz behielt im Top-Spiel die Nerven gegen den TSV Mommenheim und siegte mit 4:2. Fontana Finthen erkämpfte sich, trotz Unterzahl, ein 1:1-Unentschieden gegen Hassia Bingen. Die TSV Gau-Odernheim II besiegte den TUS Wörrstadt komfortabel mit 4:1. Der SV Horchheim wurde im Spiel gegen den VfL Gundersheim seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 3:1.