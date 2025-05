Bezirksliga kompakt: Bäumchen-wechsel-dich-Spiel setzt sich fort

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel in der Bezirksliga fand am 26. Spieltag seine Fortsetzung. Wie schon an den vergangenen Wochenenden tauschten erneut der FC Emmendingen und die SG Simonswald/Obersimonswald die Plätze: Der FCE gewann das Derby in Köndringen mit 6:2 und verdrängte die SG, die in Freiamt gepatzt hatte (1:3), vom zweiten Platz. Wichtige Zähler im Abstiegskampf sammelten der TuS Königschaffhausen (4:2 gegen Biengen) und der FC Bad Krozingen (3:0 gegen Reute).

Der FC Bad Krozingen und der SC Reute begegneten sich in einem munteren Spiel bei hohen Temperaturen zunächst auf Augenhöhe. In der 31. Minute gingen die Kurstädter in Führung, als der Gästeabwehr ein Stockfehler unterlief und Aridon Kryezin freie Bahn hatte. Seine Vorlage vollendete Kaan Boz zum 1:0. Nach der Pause legte der FCK das 2:0 nach. Die Gäste spekulierten auf eine Abseitsposition des Vorlagengebers Nico Khrikuli, und ehe sie es sich versahen, verwandelte Kryezin ins kurze Eck. Wenige Minuten später vollendete Khrikuli einen klassischen Konter zum 3:0. In der Schlussphase wurde der eingewechselte Soumaila Djibrila noch des Feldes verwiesen – nachdem Gästetorwart Simon Bauer den Ball bereits gesichert hatte, sprang der FCK-Stürmer mit offener Sohle ein und foulte Bauer. Schiedsrichter Inci hatte keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zücken. Bei der letzten Aktion des Spiels hätte Eric Schwarz für den SCR per Kopf verkürzen können, doch er verfehlte das Tor aus kurzer Distanz.

Die SG Prechtal/Oberprechtal war von Beginn an auf Wiedergutmachung für die 0:3-Niederlage in Biengen aus und ging engagiert zu Werke. Die Heimelf erspielte sich eine Reihe von Möglichkeiten und hatte Pech, als Michael Moser nur den Pfosten traf. Der FC Denzlingen II blieb vergleichsweise harmlos und enttäuschte lange Zeit. Nach der Pause gingen die Gäste durch ein 20-Meter-Traumtor in den Winkel überraschend in Führung. Die SG wirkte zunächst verunsichert, fing sich aber wieder und baute gegen Spielende massiven Druck auf. Das Gästetor schien jedoch wie vernagelt. Erst in der Nachspielzeit konnte Santiago Fischer egalisieren – Felix Göppert war im Strafraum gefoult worden, und Fischer nutzte den Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Der TuS Königschaffhausen bestritt die erste Halbzeit mit einer guten Spielanlage und ging dank Treffern von Lukas Lichtle und Felix Höldin mit einer 2:0-Führung in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Jakob Saier den Anschlusstreffer für den Tabellenletzten SV Biengen erzielen. Dank eines an Marvin Schrenk verschuldeten Foulelfmeters stellte Markus Strack den alten Abstand wieder her. Die Gäste kamen durch den eingewechselten Ziyad Khalifa nochmals auf 2:3 heran. Den Schlusspunkt setzte Schrenk in der 88. Minute mit dem entscheidenden 4:2.

Tor: 1:0 David Stählin (79.) Schiedsrichter: Lukas Lipp (Freiburg) – Zuschauer: 200 Besondere Vorkommnisse: Carlo Rösler (SV Blau-Weiß Waltershofen) scheitert mit einem Foulelfmeter an Bastian Weier (FC Freiburg-St. Georgen/31.) Der FC Freiburg-St. Georgen erwies sich als der erwartet starke Gegner und war eine echte Prüfung für den Spitzenreiter SV Blau-Weiß Waltershofen. In der 31. Minute hatte Carlo Rösler vom Elfmeterpunkt die Möglichkeit zum 1:0 für die Tuniberger, aber Gästetorwart Bastian Weier parierte stark. Der FC haderte nach einem Lattentreffer mit dem Aluminium. In der zweiten Halbzeit nahmen die Tuniberger nach und nach das Heft in die Hand. Auf Vorarbeit von Niklas Müller erzielte David Stählin in der 79. Minute das Tor des Tages.

Tore: 0:1 David Schillinger (19.), 1:1 Michael Müller (33.), 2:1 Fabian Nösges (42.), 2:2 David Schaeffer (43.), 3:2 Louis Hug (60.), 4:2 Michael Müller (75.) Schiedsrichter: Jan Sterker (Freiburg) – Zuschauer: 110 Die SG Ihringen/Wasenweiler präsentierte sich in Oberried gut und ging in der 19. Minute in Führung. Für die SF Oberried konnte Michael Müller egalisieren. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Fabian Nösges schien die Dreisamtäler mit dem 2:1 in Vorteil zu bringen, aber die Gäste reagierten umgehend und glichen in der folgenden Spielminute aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Louis Hug auf Vorarbeit von Nösges das 3:2. Müller erhöhte zum 4:2. Die Oberrieder ließen in der Folge nichts mehr anbrennen und behielten die Punkte zuhause.

Tore: 0:1 Yanik Brucker (5.), 0:2 Marko Radovanovic (7.), 1:2 Karsten Kranzer (9. Foulelfmeter), 1:3 Yanik Brucker (20.), 2:3 Karsten Kranzer (32. Foulelfmeter), 2:4 Tim-Ulrich Reick (49.), 2:5 Marko Radovanovic (53.), 2:6 Luca Türk (83.) Schiedsrichter: Miro Mijatović (Waltershofen) – Zuschauer: 180 Der FC Emmendingen feierte im Derby einen verdienten 6:2-Kantersieg. Bereits in der fünften Minute markierten die Gäste die 1:0-Führung: Nach einem Schuss von Nicolai Bührer setzte Yanik Brucker nach und traf aus spitzem Winkel. Nur zwei Minuten später führte eine ähnliche Situation zum 0:2. Lukas Storz im Tor des TV Köndringen parierte zunächst einen Schuss von Luis Richter, doch Letzterer gewann den Abpraller und leitete den Ball weiter zu Marko Radovanovic, der abstaubte. Nach einem Foul an Enrico Romano konnte TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer per Strafstoß den 1:2-Anschluss erzielen (9.). In der 20. Minute stieß bei einem Emmendinger Eckstoß TVK-Torwart Storz mit einem eigenen Mitspieler zusammen; Yanik Brucker nutzte die Verwirrung zum 1:3. Kranzer verkürzte durch einen an David Fournier verschuldeten Elfmeter zum 2:3-Pausenstand. Kurz nach dem Wechsel nutzte Emmendingen einen Abwehrfehler der Köndringer, und Tim-Ulrich Reick erhöhte auf Zuspiel von Nicolai Bührer zum 2:4-Zwischenstand. Radovanovic legte nur wenige Minuten später das 2:5 nach. In der Schlussphase trugen sich noch zwei Joker in die Scorerliste ein: Der eingewechselte Luka Mrkonjic legte dem gleichfalls eingewechselten Luca Türk das 2:6 auf.