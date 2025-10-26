Bezirksliga kompakt: Aufsteiger Buchenbach feiert Heimsieg

Die Bezirksliga-Tabelle bleibt eng: Zwischen dem Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal und dem Achten SG Freiamt-Ottoschwanden stehen gerade mal drei Punkte. Dafür sorgten unter anderem zwei Aufsteiger: Die SpVgg. Buchenbach rang den Prechtälern ein 3:2 ab, der FC Heitersheim landete auswärts einen 4:3-Erfolg beim FC Freiburg-St. Georgen. Auch der SV Ballrechten-Dottingen steuerte sein Scherflein bei, indem er die zuvor drittplatzierten Simonswälder mit 4:2 bezwang.

TV Köndringen – Freiburger FC II 1:1

In einer Bezirksliga-Begegnung auf mäßigem Niveau ging der Freiburger FC II in der achten Minute in Führung. Der TV Köndringen bedrängte das Gästetor, und ein Befreiungsschlag der Freiburger wurde zur Vorlage für Timon Graf, der Keeper Manuel Lewandowski umspielte und einschob. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Platzherren die Initiative. In der 66. Minute unterband Köndringen einen Konter der Gäste, Spielertrainer Karsten Kranzer brachte den Ball flach in die Mitte, und Marco Eble verwertete zum 1:1. Die Begegnung wogte in der Folge hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft nochmals entscheidend durchsetzen konnte.