Bezirksliga kompakt: Abbruch im Topspiel, wilder Abstiegskampf

Nahe. Das Topspiel am Samstag zwischen TSG Planig und SG Weinsheim musste wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs stand es 1:0 für Planig – ein Eigentor von Felix Zimmermann hatte in der 21. Minute für die Führung gesorgt. Die Partie wird am Dienstag, den 13. Mai, nachgeholt.

Am Sonntag duellierten sich der TSV Bockenau und die SG MMM um ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die SG konnte einen deutlichen 6:1-Erfolg feiern. Selbiges galt für das Spiel von der SpVgg. Nahbollenbach gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Die Spvgg. Nahbollenbach gewann zu Hause mit 2:0. Auch der TuS Waldböckelheim brauchte jeden Zähler im Aufeinandertreffen mit der SG Fürfeld. Der TuS konnte die Partie mit 4:1 für sich entscheiden. Im Spiel der beiden Landesliga-Absteiger hätte der Vorletzte, VfL Simmertal, einen dreifachen Punktgewinn deutlich mehr nötig gehabt als der sechstplatzierte FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Am Ende schlug der FSV den VfL in einer turbulenten Begegnung aber mit 6:3.

Schlusslicht SG Guldenbachtal war zu Hause gegen den SC Birkenfeld zum Siegen verdammt und gewann deutlich mit 5:1. Bei der Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein II und dem TuS Mörschied ging es wahrscheinlich nicht mehr um viel, das änderte jedoch nichts am Auftreten beider Teams. Der SC konnte das Spiel letztlich mit 6:4 für sich entscheiden. Tabellenführer SV Winterbach empfing hingegen den abstiegsbedrohten VfR Baumholder II und gewann mit 5:0.