Bezirksliga-Knipser Strohbach zieht es in die Kreisklasse Der letzte Saison 14 Mal für den FC Weiden-Ost erfolgreiche Stürmer schnürt seine Fußballschuhe bald für die DJK Weiden von Florian Würthele · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen der DJK Weiden freuen sich ungemein über die Zusage von Niklas Strohbach (Zweiter von rechts). – Foto: Verein

Von der Bezirksliga in die Kreisklasse: Diesen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Schritt geht Niklas Strohbach diesen Sommer. Der junge Offensivspieler stürmt derzeit noch für den FC Weiden-Ost in der Bezirksliga Nord. Sechs Saisontore hat er auf dem Konto. Trotz seiner gerade mal 22 Jahre und noch einiges an Potenzial, hat er sich dazu entschieden, fußballerisch etwas kürzer zu treten. Daher wechselt er zwei Ligaebenen nach unten. Den „Zuschlag“ hat die DJK Weiden aus der Kreisklasse Ost bekommen, deren Sportgelände nur einen Steinwurf von dem des FC Ost entfernt ist.

Den Transfer verkündete die DJK Weiden am Dienstag in den sozialen Medien. Im Lager des Kreisliga-Absteigers freut man sich natürlich sehr über diese Riesen-Verstärkung für die Sturmabteilung. Rico Friese, bei der DJK Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, spricht von einem „großen Glücksfall für uns alle. Sportlich wie auch menschlich können wir uns wirklich glücklich schätzen, Niklas ab dem Sommer in unseren Reihen zu wissen. Er möchte sich in unseren Verein voll mit einbringen und hat auch andere Ziele geäußert, die wir gerne unterstützen möchten.“ In den letzten Jahren habe der DJK immer wieder ein Vollstrecker vorne drin gefehlt, der die Torchancen eiskalt nutzt. „Wenn so ein Kaliber wie Niklas auf uns zukommt, dann kann man sein Glück kaum fassen.“



Für den Schritt von der 7. in die 9. Liga hat Strohbach, der letzte Saison 14 Bezirksliga-Tore erzielte, natürlich gute Gründe. In den letzten Monaten sei in ihm der Gedanke gereift, etwas Neues zu beginnen und Freundschaft in den Vordergrund zu stellen, berichtet Friese und führt aus: „Die ganze Woche auswärts am Arbeiten, ist er oft nur am Wochenende zuhause und wollte deswegen auch etwas kürzertreten. Am Flutkanal spielen ein Großteil seiner Freunde, eigentlich kann man auch ein Teil seiner Familie sagen, und deshalb traf Niklas jetzt diese Entscheidung.“





Über zehn Jahre spielte Niklas Strohbach jetzt für den FC Weiden-Ost. Erst im Nachwuchs, dann bei den Herren. Zwischendrin wurde er auch vom ASV Cham und von der SpVgg SV Weiden ausgebildet. Der körperlich robuste Angreifer erzielte bislang insgesamt 44 Punktspiel-Tore für die Herrenmannschaften der Ostler. In der aktuellen Bezirksliga-Saison steuerte er in 22 Einsätzen sechs Treffer bei und legte drei weitere auf.