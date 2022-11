Bezirksliga: Kleinenbroich führt – und verliert Die Teutonia wartet in der Bezirksliga nun schon seit fünf Spielen auf einen Punktgewinn. Jüchen/Garzweiler hat an der Spitze bereits neun Zähler Vorsprung.

Die Hinrunde in der Bezirksliga ist abgeschlossen. Der VfL Jüchen/Garzweiler führt die Gruppe 1 souverän an, während der TSV Bayer Dormagen auf einem Abstiegsplatz abrutscht.

Bezirksliga Gruppe 3: SC Teutonia Kleinenbroich – SSV Grefrath 2:4 (2:0). Trotz einer 2:0-Führung kassiert der Landesliga-Absteiger die fünfte Niederlage in Folge. Nelson Nwachukwu (26.) und Steffen Schilke (33.) brachten den SC auf Kurs. Nach der Pause gelang es Grefrath jedoch, das Blatt zu wenden. Lukas Hanßen (59., 74.), Michael Funken (72.) und Niklas Reimelt(90.) brachten die Wende. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die erste Hälfte war gut und im zweiten Durchgang fehlt dann einfach stellenweise die Kraft, weil wir durch die Personalsorgen wieder auf die Reserve und die A-Jugend zurückgreifen mussten“, sagte Trainer Peter Vieten.

Bezirksliga Gruppe 1: DJK Gnadental – VfL Benrath 2:1 (2:1). Derman Disbudak sorgte vom Punkt für die DJK-Führung. Vom Ausgleich von Michael Kijach ließ sich die DJK nicht verunsichern. Samir Derris (40.) brachte noch vor der Pause die Führung zurück. „Ich bin zufrieden. Die Mannschaft hat sehr erwachsen gespielt und 90 Minuten den Fokus behalten. Allein die Chancenverwertung hat heute nicht ganz gestimmt“, resümierte Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky.

VdS Nievenheim – TuS Gerresheim 3:1 (0:0). Der Aufsteiger schiebt Gerresheim aus der Spitzengruppe. „Wir haben das Spiel 90 Minuten lang kontrolliert“, sagte VdS-Trainer Daniel Köthe. Den ersten Treffer landete jedoch Fabian Stutz (49.) für die Gäste. Die Nievenheimer drehten die Partie aber durch die Treffer von Kevin Scholz (53.), Dominik Schillings (69.) und des eingewechselten Stephan Volk (72.).

TSV Urdenbach – VfL Jüchen/Garzweiler 0:4 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte erwischten die Gäste einen optimalen Start in den zweiten Durchgang: David Oliveira (56., 84.), Shuri Nishii (60.) und Daniel Dominguez (90.+2), tüteten den nächsten „Dreier“ für den Tabellenführer ein. Der Vorsprung auf den zweiten Rang beträgt bereits neun Zählern. „Wenn wir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir eine so gute Hinserie spielen, hätte ich sofort unterschrieben. Die Jungs haben das sensationell gemacht“, sagte Trainer Marcel Winkens.

Lohausener SV – SG Rommerskirchen/Gilbach 5:2 (1:1). „Wir haben Weihnachtsgeschenke verteilt“, schimpfte SG-Coach Nando Riccio. Er sah einige individuelle Fehler seiner Truppe. Tobias Mombartz (14.) erzielte die Führung für den SV, Kevin Zorn (24.) gelang der Ausgleich. Im zweiten Durchgang zogen die Hausherren davon. Gerrit Eul (57.), Marvin Klimas (65.), Til Friedrich (84.) und Michael Behlau (88.), trafen für den SV. Kevin Zorn betrieb in der Nachspielzeit mit seinem Treffer nochmal Ergebniskosmetik. „Solche Spiele passieren. Heute ist einiges schiefgelaufen“, stellte Riccio fest.

BV Wevelinghoven – Schwarz-Weiß Düsseldorf 1:0 (0:0). Der BV verlässt erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze. Kurz nach der Pause war Yannik Neumann (48.) zur Stelle und netzte zum 1:0 ein. „Nach unserer Führung wurde das Spiel immer zerfahrener“, meinte BV-Coach Jesco Neumann. In der Schlussphase kassierten die Gäste gleich drei Platzverweise (82., 90.+3, 90.+3), so dass der BV Wevelinghoven den wichtigen Sieg über die Zeit bringen konnten.

TV Kalkum – TSV Bayer Dormagen 2:0 (0:0). Der TSV Bayer Dormagen konnte nicht an den Überraschungssieg gegen den TSV Eller anknüpfen und rutschte auf einen Abstiegsplatz. Nico Pesch (60.) brachte den TVK in Führung, in der Nachspielzeit machte Marlon Kramer den Sack zu. „Kalkum hat heute mehr gekämpft und daher auch verdient gewonnen. Das ist eine reine Kopfsache“, meinte TSV-Co-Trainer Ayhan Karadeniz.