Ligabericht

Bezirksliga: Klatsche für Rüdesheim

VfL-Fußballer kassieren in der Bezirksliga Nahe bei der SG Kirn eine 0:10-Abreibung +++ Primus SG Weinsheim bezwingt Mörschied 2:0 und verteidigt Sechs-Punkte-Vosprung

von Michael Heinze · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Halt, hiergeblieben: Der Guldentaler Julian Kast (rechts) unterzieht das Trikot des Planigers Belmin Kurpejovic einem intensiven Reißtest. Klare Sache, dass der Schiedsrichter das sofort ahndet. Foto: Edgar Daudistel
Region. 2:0 gegen den TuS Mörschied: Primus SG Weinsheim hat auch am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nahe seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger SC Idar II gewahrt. Für den Paukenschlag aber sorgte die SG Kirn mit einem 10:0-Kantersieg gegen von allen guten Geistern verlassene Rüdesheimer.

Rüdesheims Spielertrainer Baris Yakut hatte es nach dem schlimmen Debakel fast komplett die Sprach verschlagen. Yakut fühlte noch nicht einmal imstande, drei Sätze zu kommentieren. Aber immerhin reichte es für drei Worte: „Glückwunsch an Kirn.“

TSV Bockenau – TuS Winzenheim 1:4 (0:2). – „Die ersten 30 Minuten war es sehr ausgeglichen“, berichtete TSV-Coach Jannik Huber. „Da sind wir gut angelaufen, hatten eine gute Intensität auf dem Feld. Leider gehen wir nach 30 Minuten 0:1 in Rückstand durch eine Fernschuss. Danach wurden wir zu hektisch, hatten zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Wir sind zwar gut aus der Kabine gekommen, haben uns aber wieder durch einen individuellen Fehler ins Hintertreffen gebracht.“ Torfolge: 0:1 Vladimir Bovskij (29.), 0:2 Bunyamin Degirmenci (37., Foulelfer), 1:2 Eigentor Klaudio Rexhepi (48.), 1:3, 1:4 Borovskij (54., 70.).

„In der ersten Halbzeit war es ein lauer Frühlingskick ohne Power und Emotionen“, urteilte TSG-Coach Christoph Schenk. „Guldental ist in der zweiten Halbzeit stärker geworden und hat es mehr gewollt als wir. Erst als wir in Rückstand waren und Zeitdruck hatten, waren wir in der Lage aufzudrehen – und haben gute letzte 20 Minuten gespielt.“ Torfolge: 1:0 Noel Schywalski (3.), 2:0 Adonai Asani (15.), 2:1 Maurice Zankel (45.+1), 2:2, 2:3 Nico Dorfey (63., 69.), 3:3, 4:3 Belim Kurpejovic (77., 80.), 5:3, 6:3 Jonah Röhlinger (84., 85.).

„Die erste Halbzeit war leider sehr schlecht in jeglicher Hinsicht“, klagte Pfaffen-Coach Beytullah Kurtoglu. „Wir waren bei jedem Zweikampf zu spät, der Gegner hatte viel Platz. Dazu kam, dass Merxheim einen Sahnetag bei den Abschlüssen erwischt hatte.“ Anders die zweite Hälfte. „Die war super, da haben wir wieder sehr Vieles abgerufen“, so Kurtoglu. „Nur die Tore haben gefehlt. Wir hatten gute Möglichkeiten, sogar noch einen verschossenen Elfer. Am Ende bin ich glücklich, weil wir die nötige Einstellung gezeigt haben.“ Torfolge: 0:1 Dorian Glaser (11.), 0:2 Fabian Kilp (35.), 0:3 Michel Hahn (45.), 1:3 Alper Akcam (82.).

TuS Winzenheim – SV Oberhausen 3:0 (1:0). – Auf die Frage, was entscheidend für den klaren Dreier gewesen sei, gab Winzenheims Trainer Ercan Ürün zu Protokoll: „Wir hatten viel Geduld, Disziplin und haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt gegen einen Gegner, der hinten sehr kompakt stand und die Räume gut zugemacht hat.“ Torfolge: 1:0 Vladimir Borovskij (38.), 2:0 Florentin-Mihai Tanase (82.), 3:0 Bunyamin Degirmenci (90.).

„Wir waren am Anfang gut im Spiel, aber nach 20 Minuten war Idar klar spielbestimmend“, so SG-Coach Sebastian Kilp. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Idars Leon Koerdt in der 53. Minute verlagerte sich das Geschehen in Idars Hälfte. Torfolge: 0:1 Marcel Beck (8.), 1:1 Dustin Kronenberger (38.), 2:1 Henri Schneider (40.), 3:1 Philipp Schneider (57.), 3:2 Andreas Wunder (63.).

TSV Bockenau – FSV Idar-Oberstein 2:2 (1:2). – Vor 150 Fans spielte der TSV nach einer Ampelkarte gegen die Gäste (28.) über eine Stunde in Überzahl, schaffte aber nur noch den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah auch ein Bockenauer Gelb-Rot (90.+3). Tore: 1:0 Benjamin Schiel (13.), 1:1, 1:2 Marvin Bundt (18., 20.), 2:2 Julian Brückner (69.).

„Das war wohl unser schwierigstes Spiel seit Monaten – hart erarbeitete drei Punkte gegen aufopferungsvoll kämpfende Mörschieder“, sagte Weinsheims Coach Andy Baumgartner. „Mörschied war der erwartet unangenehme Gegner. Es gab viele Unterbrechungen und viel Theater auf dem Platz.“ Die Gäste hätten „aus ihren Mitteln wirklich viel rausgeholt und uns das Leben schwer gemacht“. Baumgartners Fazit: „Ein richtiger Arbeitssieg.“ Torfolge: 1:0 Jannik Drouet (2.), 2:0 Lorenz Saadalla Ayoob (20.).

SV Oberhausen – SG Kirn 1:3 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2 Ben Nikodemus (16., 27.), 0:3 Florian Hahn (90.+2), 1:3 Alexander Claus (90.+4).

SC Birkenfeld – SpVgg Nachbollenbach 3:1 (1:1). – Tore: 0:1 Dennis Schug (13.), 1:1 Alex Koch (44.), 2:1 Moritz Nolde (71.), 3:1 Niklas Schindler (89.).