Bezirksliga-Kellerkind verstärkt sich und ein Rückkehrer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Donau/Iller kämpft der FC Burlafingen derzeit um den Klassenerhalt. Der Tabellenvorletzte ist in der Winterpause aber auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Vom FV Gerlenhofen wechselt mit Lorenzo Loris Stabile deren spielender Co-Trainer nach Burlafingen. Der 34-jährige Stürmer spielte in den vergangenen Jahren bereits für TURA Untermünkheim, SV Brettheim, FC Langenau, TSG Achstetten, dem TSV Regglisweiler und den SV Esperia Italia Neu-Ulm. Seine letzte Station war nun in Gerlenhofen in der Kreisliga A3 Donau/Iller. Seit 2014 erzielte der Offensivmann 135 Tore und verstärkt nun den Sturm des Bezirksligisten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Grün-Weiß Sommerrain

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Als Fünfter der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen überwintert der SV Grün-Weiß Sommerrain. Mit 27 Punkten hat der Verein bei einem Spiel weniger noch realistische Chancen am oberen Tabellenende mitzumischen. Nun freut sich Sommerrain über einen Rückkehrer. Semijel Mulalic spielte bereits von 2018 bis 2022 für den SV Grün-Weiß und kehrt nun zurück. Von 2023 bis vergangenen Sommer spielte der 26-jährige Mittelfeldmann für den PSV Stuttgart. Im Sommer ging es für ihn dann zum TSV Münchingen in die Bezirksliga Enz/Murr. Nach einer Halbserie mit sechs Bezirksliga-Einsätzen kehrt Mulalic nun zu seinem ehemaligen Verein zurück.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++