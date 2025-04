Bezirksliga-Kellerkind verpflichtet ehemaligen Oberliga-Spieler

Der beidfüßige Sejdinovic ist trotz seines jungen Alters bereits weit herumgekommen: Nach seiner Ausbildung in Hoffenheim schnupperte er Oberliga-Luft bei der TSG Backnang und war anschließend in der Landesliga für den SV Schluchtern aktiv. Zuletzt spielte er für den VfR Heilbronn – erst in der Landes-, dann in der Verbandsliga Württemberg. Seine Vielseitigkeit – defensiv wie offensiv einsetzbar – macht ihn zu einem echten Allrounder.

Auch wenn Sejdinovic aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten möchte, bleibt sein Anspruch hoch. Kirchheim bot ihm das passende Umfeld: ambitioniert, familiär, entwicklungsfähig. Der Spieler selbst betont, wie wichtig es ihm sei, in einem Verein mit Leidenschaft und klarer Perspektive zu spielen. Genau das scheint er beim AC Catania gefunden zu haben.

Sportliche Leitung spricht von „Transferhammer“

Spielleiter Toni Potenza ließ bei der Vorstellung keine Zweifel an der Bedeutung des Neuzugangs: Sejdinovic sei nicht nur fußballerisch eine Bereicherung, sondern auch menschlich ein Gewinn für das Team. In einer schwierigen Saison, in der man sich im Tabellenkeller wiederfindet, setzt der AC mit dieser Verpflichtung ein Ausrufezeichen.

Der Blick geht über das Hier und Jetzt hinaus

Aktuell steht der AC Catania mit nur 14 Punkten auf Rang 15 der Bezirksliga Neckar/Fils – einem der Abstiegsplätze. Doch die Kaderplanung für die neue Saison zeigt: Der Verein glaubt an seine Entwicklung und bereitet sich frühzeitig auf einen Neustart vor – sei es in der Bezirksliga oder in der Kreisliga. Mit einem Spieler wie Sejdinovic an Bord sind die Voraussetzungen dafür mehr als vielversprechend.

Kirchheim als Plattform für die nächste Stufe

Sejdinovic will in Kirchheim nicht nur mithelfen, sportlich stabiler zu werden, sondern auch junge Mitspieler mitziehen. Für viele im Umfeld des AC ist seine Verpflichtung ein Hoffnungsschimmer inmitten einer schwierigen Saison – und vielleicht der erste Schritt in eine Phase sportlicher Konsolidierung und mittelfristiger Ambition.