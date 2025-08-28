 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der aktuell noch punktlose TSV Bockenau tritt am fünften Spieltag der Bezirksliga beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein an.
Der aktuell noch punktlose TSV Bockenau tritt am fünften Spieltag der Bezirksliga beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein an. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bezirksliga: Kellerduell in Idar-Oberstein

FSV empfängt Bockenau +++ Aufsteigerduell zwischen Oberhausen und Winzenheim +++ Zwei Spiele bereits am Samstag

Nahe. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Nahe eröffnen die Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Birkenfeld bereits am Samstag (17 Uhr). Eine Viertelstunde später erwartet die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Der Sonntagsspieltag startet mit der Begegnung SG Guldenbachtal gegen den Tabellenführer TSG Planig (15 Uhr). Um 15:15 folgen dann die restlichen Partien. Darunter empfängt der VfL Rüdesheim die SG Kirn, was bedeutet: Aufsteiger gegen Absteiger. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein spielt gegen den SC Idar Oberstein II, der zuletzt gegen die TSG Planig seine erste Saisonniederlage (1:3) kassierte. Ein Kellerduell bestreiten der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (14. Tabellenplatz) gegen den TSV Bockenau (15. Tabellenplatz). Im Duell der Aufsteiger treffen der punktlose SV Oberhausen und TUS Winzenheim aufeinander. Außerdem ist die SG Weinsheim zu Gast in Mörschied.

Alle Partien im Überblick:

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
17:00

Sa., 30.08.2025, 17:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
17:15live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
15:15live

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15

