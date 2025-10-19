Bezirksliga: Kellerduell geht an Gundersheim

Alzey-Worms. Dank eines aufsehenerregenden 5:3-Erfolgs im Verfolgerduell bei der TSG Bretzenheim 46 II ist Vizemeister SV Horchheim am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen wieder auf Rang drei vorgerückt. Allerdings sah SVH-Coach Sascha Löcher die Rote Karte. Weiter munter mit mischt auch Guntersblum nach dem Heimdreier gegen Mommenheim. Saulheim und Gau-Odernheim II trennten sich im Derby 2:2. Für Aufsteiger Wörrstadt indes sieht es nach der Pleite im Kellerduell gegen Gundersheim nicht so doll aus.

„Es war ein intensives, gutes Spiel, in dem wir in der ersten Halbzeit keine Torchance zugelassen haben“, rekapitulierte Horchheims Cheftrainer Sascha Löcher. „Nach der Pause haben wir binnen drei Minuten zwei Elfmeter gegen uns bekommen. Das war natürlich ein Schock – aber wir sind gut zurückgekommen. Da haben sich die Jungs toll gefangen und Charakter gezeigt. So muss das aber immer sein – wir hatten das diese Saison leider auch schon anders…“ Löcher beschrieb die Atmosphäre als „sehr hitzig“. In diesem Spannungsfeld habe er „die erste Rote Karte meiner Karriere bekommen. Da war ich drüber, das stimmt – aber ich hätte mir auch etwas Fingerspitzengefühl gewünscht, da Emotionen halt dazugehören.“ Auf die Frage, was er sich zu Schulden habe kommen lassen, meinte der 39-Jährige: „Trashtalk mit der Bretzenheimer Bank. War bisschen drüber, muss ich zugeben. Aber es war einmal rüber einmal nüber – und dann war Ruhe und das 30 Sekunden vor Ende. Ich weiß nicht, ob man da sowas draus machen muss – weil ich dadurch ja nächste Woche auch gesperrt bin.“ „Ein verdienter Sieg von Horchheim“, resümierte Bretzenheims Teammanager Volker Müller. „Einzig zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten wir Akzente setzen – ansonsten war Horchheim besser.“ Tore: 0:1 Pascal Sadurski (19.), 0:2 Domenico Gagliardi (36.), 1:2 Till Escher (52., Foulelfmeter), 2:2 Jonas Gangl (54., Foulelfmeter), 2:3 Sadurski (67.), 3:3 Gangl (76.), 3:4 Niclas Voll (86.), 3:5 Gagliardi (90.) Zuschauer: 80.

„Wir sind super reingekommen und haben uns direkt belohnt – leider haben wir dann den Faden verloren“, kommentierte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „In der ersten Halbzeit war’s ausgeglichen, nach der Pause hatten wir die Chancen für den Ausgleich, haben sie aber nicht nutzen können. Gundersheim hat den Sieg einen Tick mehr gewollt.“ VfL-Co-Trainer Martin Ritter lobte die „mannschaftliche Geschlossenheit“ seiner Jungs. „Die war ganz klar entscheidend. Wir haben uns auch nicht durch den frühen Rückstand aus der Fassung bringen lassen. Auch in den schwierigen Phasen sind wir ruhig geblieben, haben weiter an unseren Plan geglaubt. Die Jungs haben gezeigt, was es aktuell um so mehr braucht – Leidenschaft, Einsatz und Zusammenhalt.“ Tore: 1:0 Jan Knobloch (5.), 1:1 Marvin Ewald (8.), 1:2 Eigentor Leon-Maurice Simon (48.). Zuschauer: 120.

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel – bei dem sich beide Mannschaften neutralisiert haben“, erläuterte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Die wenigen Chancen haben wir besser genutzt. Mit dem Anschlusstreffer und dem Platzverweis kurz darauf haben wir die Kontrolle verloren und müssen uns selbst ankreiden, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben.“ TSV-Trainer Tobias Ruf klagte, in Halbzeit eins habe man dem Gegner zwei Tore geschenkt. „Nach einer friedlichen ersten Halbzeit wurde das Spiel mit unserem Anschlusstreffer völlig wild“. Auch der Referee habe „keine klare Linie mehr erkennen“ lassen. Tore 1:0, 2:0 Eljano Pergjegaj (38., 50), 2:1, 2:2 Paul Krassmann (65., 90.+1). Gelb-Rot: Sven Ludt (FSV) wegen Ballwegschlagens (69.), Jonas Hauck (TSV) nach einer Rudelbildung (90.). Zuschauer: 140.

„Das war wieder die mannschaftlich geschlossene Leistung, die wir uns wünschen“, sagte SVG-Coach Marian Saar. „Wir haben die Vorgaben angenommen und perfekt umgesetzt. Besonders stolz bin ich heute auf meine beiden Schienenspieler Moritz Mathes und Yannik Müller-Haeseler, die ein Tor und einen Assist verbuchen konnten. Wenn wir 8:1 gewinnen, kann sich keiner beschweren.“ Der Hingucker schlechthin war der Treffer zum 3:1. „Luke Vollrath hat gesehen, dass der TSV-Torwart Nico Wagner zu hoch stand – und aus 65 Metern getroffen – ein Wahnsinns-Tor!“ „Ein verdienter Sieg für Guntersblum – wenn auch um ein Tor zu hoch“, urteilte TSV-Sprecher Matthias Stüber. „Trotzdem ein enges Spiel, das durch das Traumtor von Luke Vollrath aus 60 Metern entschieden wurde.“ Der Spielfilm: 1:0 Moritz Mathes (14.), 1:1 Jared Lidy (49.), 2:1 Tim Weinbach (57.), 3:1 Luke Vollrath (76.), 4:1 Finley Scheffel (90.+5). Gelb-Rot: Maurice Göbig (TSV) nach einer Rudelbildung (90.+3). Zuschauer: 140.

„Das war kein Genuss für Fußballfans“, stellte TSV-Vize Fabian Tautenhahn nach der Partie am Donnerstag klar und sprach von „viel Kampf auf beiden Seiten“. Die Pleite bezeichnete Tautenhahn als „unglücklich“. Gute Besserung wünschte er Niersteins Außenstürmer Philipp Gensler, der nach einem Zweikampf in Minute 65 mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Tore: 0:1 Michael Steffens (7.), 0:2 Junginger (76.), 1:2 Steffen Voelker (90.+6, 25-Meter-Freistoß). Zuschauer: 50.

„In einer nicht sonderlich ansehnlichen Partie gewinnen die Binger das Spiel, weil sie ihr Herz auf den Platz lassen, sich nie aufgegeben haben, weil sie es mehr wollten und weil sie bereit waren, die Extra-Meter zu gehen, die wir nicht gemacht haben“, so das bittere Fazit von VfR-Coach Nico Augustin. „Von uns leider ein sehr schwaches Spiel – und ein Rückschritt.“ Tore: 1:0 Yannis Berg (7.), 1:1 Bastian Krummeck (31., Kopfball), 1:2 Eigentor Sören Edelweiss (37.), 2:2 Berg (48.), 3:2 Ersan Bocut (63.), 3:3 Michael Steffens (83., Foulelfer), 4:3 Hasan Said Hasan (90.). Zuschauer: 105.

„Eigentlich hatte diese Partie keinen Sieger verdient“, gab Zornheims Sportlicher Leiter Thomas Baumgärtner zu. „Auch wenn die Finther leichte Vorteile hatten. Dennoch verdient unsere Mannschaft ein großes Kompliment: Sie war kämpferisch stark und blieb immer konzentriert.“ Tor: 1:0 Manuel Henss (90.). Rote Karte: Mohammad Khazaie (Fontana/Tätlichkeit nach Abpfiff). Zuschauer: 50.

„Ohne Worte“, meinte Mombachs Abteilungsleiter Johann Growobski nur. Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros, befand: „Ein Klassenunterschied war deutlich zu erkennen. Unsere Jungs hatten einen sehr guten Tag. Aber auch an den Gegner ein großes Lob – Mombach hat sich nicht aufgegeben“. Tore: 0:1 Lee Weber (6.), 0:2 Patrik Pavlicic (8., Foulelfer), 0:3 Weber (10.), 0:4 Haris Beslic (20.), 0:5 Kevin Schuhmacher (22.), 0:6 Haris Beslic (23.), 0:7 Samir Ouachchen (46.), 0:8, 0:9 Haris Beslic (51., 52.), 0:10 Pavlicic (61.), 0:11 Sevban Ün (75.), 0:12 Pavlicic (83.). Pavlicic (Barbaros) scheitert per Foulelfer an Fortuna-Torwart Florian Isking (40.). Zuschauer: 70.

Die Heimserie des FSV riss in einem schwachen Spiel. FSV-Boss Christoph Loré: „Marienborn gewinnt nicht unverdient, aber glücklich durch einen Treffer unseres ehemaligen Jugendspielers Maxi Rund.“ Tore: 1:0 Matthias Cygon (26., Foulelfer), 1:1 Kalon Prator (34.), 1:2 Rund (77.). Zuschauer: 75.





