Bezirksliga: Keller-Kracher in Nahbollenbach, Derby in Rüdesheim

Während der TSV Bockenau im Kellerduell in Nahbollenbach gefordert ist, tritt Guldental beim VfL Rüdesheim an. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Am vergangenen Spieltag bekam der Titelkampf in der Bezirksliga womöglich die vorentscheidende Wendung: Während der SC Idar II patzte, konnte die SG Weinsheim ihren Vorsprung auf nunmehr neun Punkte ausbauen. Der Tabellenführer ist am kommenden Sonntag beim SC Birkenfeld gefordert und will den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Dahinter muss der Oberliga-Unterbau die nächste knifflige Aufgabe lösen und empfängt den Vierten TuS Winzenheim. Für die Gäste könnte es mit einem Sieg die allerletzte Chance werden, nochmal in den Kampf um Platz zwei einzugreifen. Auf einen Winzenheimer Sieg hofft mutmaßlich auch die TSG Planig. Der Dritte lauert auf weitere Patzer des SC II und will im Heimspiel gegen die SG Kirn seine Hausaufgaben machen. Den Spieltag eröffnet Schlusslicht Oberhausen, das bei der SG MMM gastiert. Zum Keller-Kracher kommt es zwischen dem Drittletzten Spvgg. Nahbollenbach und dem Vorletzten TSV Bockenau. Blau-Weiß Idar-Oberstein (in Mörschied) und TuS Pfaffen-Schwabenheim (bei der SG Fürfeld) wollen weitere Zähler für den Klassenerhalt sammeln. Ferner kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Guldental.