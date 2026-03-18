Bezirksliga: Keller-Kracher in Guldental, Blau-Weiß im Aufwind

Die SG Guldenbachtal möchte das Kellerduell gegen Oberhausen siegreich gestalten. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ist derzeit eine der formstärksten Mannschaften der Bezirksliga. Hält die Leistungskurve auch im Heimspiel gegen den Dritten TSG Planig an und sorgen die Blau-Weißen nach dem Heimsieg gegen Weinsheim für die nächste Überraschung, wäre das ein weiterer Fingerzeig an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Die trifft beim Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem SV Oberhausen direkt aufeinander. Ferner ist der Vorletzte Bockenau gegen die SG MMM gefordert. Die SG Kirn hat den SC Idar II zu Gast, Spitzenreiter Weinsheim empfängt Nahbollenbach. Außerdem spielen: Winzenhem gegen Mörschied, Birkenfeld gegen Fürfeld sowie das Derby zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Rüdesheim.