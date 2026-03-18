 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Bezirksliga: Keller-Kracher in Guldental, Blau-Weiß im Aufwind

Verlieren verboten für die SGG und den SV Oberhausen +++ Blau-Weiß will nächsten Favoriten stürzen +++ Kurze Anreise für Rüdesheim

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Guldenbachtal möchte das Kellerduell gegen Oberhausen siegreich gestalten.
Die SG Guldenbachtal möchte das Kellerduell gegen Oberhausen siegreich gestalten. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ist derzeit eine der formstärksten Mannschaften der Bezirksliga. Hält die Leistungskurve auch im Heimspiel gegen den Dritten TSG Planig an und sorgen die Blau-Weißen nach dem Heimsieg gegen Weinsheim für die nächste Überraschung, wäre das ein weiterer Fingerzeig an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Die trifft beim Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem SV Oberhausen direkt aufeinander. Ferner ist der Vorletzte Bockenau gegen die SG MMM gefordert. Die SG Kirn hat den SC Idar II zu Gast, Spitzenreiter Weinsheim empfängt Nahbollenbach. Außerdem spielen: Winzenhem gegen Mörschied, Birkenfeld gegen Fürfeld sowie das Derby zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Rüdesheim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 21.03.2026, 16:45 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
16:45live

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:15

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:15

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:30live