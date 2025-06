Bezirksliga-Keeper wird Torwarttrainer in der Frauen-Bundesliga

__________________________________________________________________________________________________

Janis hat letzte Woche die sportliche Leitung darüber informiert, dass er in der kommenden Saison aus zeitlichen Gründen nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen wird. Hintergrund ist ein bedeutender Schritt in seiner Trainerkarriere: Er wechselt in den professionellen Bereich und übernimmt zur neuen Spielzeit eine Position als Torwarttrainer-Assistent bei den Bundesliga-Frauen von Eintracht Frankfurt. Zusätzlich wird er dort auch die U13-Mannschaft betreuen.