Bezirksliga-Keeper wechselt und weitere Transfers in der Region

– Foto: Wilfried Wolf

Die Spvgg Besigheim verstärkt ihre Offensive zur neuen Saison mit Fabijan Spaqi. Der junge Angreifer wechselt von der U23 des FV Löchgau zum Bezirksligisten und bringt bereits Bezirksliga-Erfahrung mit. In der Saison 2025/2026 erzielte er in 29 Spielen zehn Tore. Mit Schnelligkeit, starker Technik und Qualitäten im Eins-gegen-Eins soll Fabijan Spaqi dem Besigheimer Angriff zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Der Verein sieht in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler mit Potenzial für den nächsten Schritt.

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SGM Rindelbach/Neunheim

Die SGM Rindelbach/Neunheim verstärkt ihren Kader für die Saison 2026/2027 mit Niklas Köninger. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SG Schrezheim zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln. Als Neunheimer Eigengewächs kennt er das Umfeld bereits bestens. Mit Dynamik, Spielverständnis und Entwicklungspotenzial soll Niklas Köninger der Mannschaft neue Impulse geben. Er selbst möchte bei der SGM den nächsten Schritt gehen, sich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein.

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SG Sindringen/Ernsbach

Die SG Sindringen/Ernsbach verabschiedet Tobias Kropf nach fünf gemeinsamen Jahren. Der Torhüter wechselt zur neuen Saison zum TSV Pfedelbach. Für die SGSE absolvierte Tobias Kropf mehr als 122 Spiele und feierte mit der Mannschaft unter anderem den Aufstieg in die Landesliga sowie den Pokalsieg. Der Bezirksligist bedankt sich für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Für seine sportliche und private Zukunft wünscht die SG Sindringen/Ernsbach dem Keeper alles Gute.

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