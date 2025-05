Bezirksliga-Keeper wechselt in die Kreisliga, zwei Neue bei B-Ligisten

𝐄𝐦𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐡𝐝𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐭 𝐝𝐞𝐦 𝐕𝐟𝐋 𝐊𝐢𝐫𝐜𝐡𝐡𝐞𝐢𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐮

Der VfL Kirchheim freut sich, bekannt zu geben, dass Emir Sahdanovic auch in der kommenden Saison 2025/26 das blaue Trikot tragen wird! Mit seinem Verbleib geht unser dienstältester Spieler bereits in seine sechste Saison bei den Teckstädtern. Seit seinem Wechsel im Sommer 2020 hat Emir sich als zuverlässige Größe auf den Außenbahnen etabliert. Mit seiner ruhigen und abgeklärten Art ist er sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Emir und sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison mit seiner Leistung und seinem Engagement einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des VfL Kirchheim leisten wird.