Bezirksliga-Keeper bleibt und spannender Kreisliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Weiterhin höchste Qualität auf einer wichtigen Position Philipp Bürkle und TVA arbeiten weiter an der Zukunft

Mit großer Freude können wir verkünden, dass uns auch eine weitere tolle Persönlichkeit erhalten bleibt. Mit Philipp Bürkle hat der TVA einen großen Glücksgriff gemacht, der zu einer hohen Qualität im Torspielerbereich aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung vieler Spieler geführt hat.

"Sie nennen ihn Handschuh"...

...das könnte auch der Filmtitel aus einer Bud Spencer Parodie sein, denn wo Philipp Bürkle ist, hinterlässt er ebenso große Spuren wie einst der italienische Haudegen. Das macht sich u. a. an der Akribie seiner Trainingsvorbereitungen bemerkbar und auch sonst ist der 40-jähirge einer der beobachtet und gezielt Torhüter wie auch Spieler besser macht!

Philipp ist sich auch nicht zu schade und hilft als Trainingstorwart aus. Das er es noch immer drauf hat bewundern auch die Spieler, welche durch ihn eine höhere Trainingsqualität bescheinigen.

Weiter auf der Suche nach Keepern ist auch Philipp - denn egal wer vorstellig wird: Sein Niveau wird angehoben! - Darum gerne via PN melden und ein Probetraining vereinbaren.

Doch nicht nur im Aktivenbereich ist Bürkle unterwegs. So investiert er seine restliche Zeit neben einigen Fortbildungen für die Juniorenkeeper des TVA. Sozusagen ein Gewinn für jung und alt.

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit dir! AUF WIE NEBEN DEM PLATZ!

NURDERTVA!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TV Neckarweihingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim TV Neckarweihingen. Der Kader wird gestärkt und die Jungs freuen sich bereits auf die Rückrunde. Fabian Lutz wechselt vom TV Pflugfelden nach Neckarweihingen. Herzlichen Willkommen beim TVN.

