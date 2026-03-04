Bezirksliga-Keeper bleibt und neuer Bezirksjugendleiter

– Foto: Peter Harich

Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2023 vom VfB Reichenbach nach Ebersbach und etablierte sich seither fest im Team. Insgesamt kommt Fischer bislang auf 26 Ligaspiele. In der laufenden Saison 2025/26 stand er bereits viermal im Tor und überzeugte mit Übersicht, starken Reflexen und sicherem Stellungsspiel – zuletzt auch beim Heimsieg gegen die TSG Salach.

Der SV Ebersbach/Fils setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf Kontinuität zwischen den Pfosten. Torhüter Paul Fischer hat seine Zusage bis 2027 gegeben und wird auch in der Saison 2026/27 das Tor des SVE hüten.

Der Verein freut sich, weiterhin auf einen zuverlässigen Schlussmann und echten Teamplayer bauen zu können.

Fußballbezirk Enz/Murr

Bernd Ziegler neuer Bezirksjugendleiter

Nach dem plötzlichen und für uns alle schmerzlichen Verlust unseres langjährigen Bezirksjugendleiters Rainer Konrad am 22. Februar 2026 standen wir vor der Aufgabe, das Amt in gute Hände zu geben.

Denn trotz tiefer Trauer über Rainer Konrads Tod war es notwendig, die Nachfolge zu regeln, damit die erfolgreiche Arbeit im Bezirk fortgesetzt werden kann.

In dieser herausfordernden Situation hat sich unser stellvertretender Bezirksjugendleiter, Bernd Ziegler, mit der Unterstützung aus dem Bezirksjugendausschuss, dazu entschlossen, die Aufgaben des Bezirksjugendleiters, zunächst kommissarisch, bis zur Jugendleiterhauptversammlung im März 2027 zu übernehmen.

Wir hoffen natürlich auf seine Kandidatur bei der Jugendleiterhauptversammlung für die Amtszeit ab März 2027 um das verantwortungsvolle Amt weiterzuführen.

Wir danken Bernd Ziegler für seine Bereitschaft, in dieser Übergangsphase Verantwortung zu übernehmen, und wissen sein Engagement sehr zu schätzen.

