Bezirksliga-Kapitän wechselt in Landesliga, neuer Kreisliga-Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Für Dornhan ist dieser Wechsel weit mehr als eine gewöhnliche Personalie. Max Wagner durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und absolvierte bei den Aktiven bislang 248 Spiele. In der Saison 2023/24 führte er die Mannschaft als Kapitän zur Bezirksligameisterschaft und damit in die Landesliga. Darüber hinaus engagiert er sich bis heute als Trainer der B-Jugend. Die TSF verlieren damit nicht nur einen herausragenden Fußballer, sondern auch einen echten Vereinsmenschen und eine Identifikationsfigur, die weit über den Platz hinaus Wirkung entfaltet hat.

Bei den TSF Dornhan endet mit dem angekündigten Abschied von Max Wagner in der Bezirksliga Nordschwarzwald ein prägendes Kapitel. Der langjährige Kapitän und Leistungsträger wird sich zur Saison 2026/27 der SG Empfingen anschließen, um im besten Fußballeralter noch einmal eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

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TSV Pfuhl

Der TSV Pfuhl stellt in der Kreisliga A2 Donau/Iller die Weichen für die Saison 2026/2027 neu und hat mit Andreas Stolecki einen erfahrenen Cheftrainer verpflichtet. Nach mehr als 30 Jahren im Trainergeschäft soll er jener Mannschaft künftig Stabilität, Orientierung und Entwicklung verleihen.

Die Erwartungen an den neuen Mann an der Seitenlinie sind klar umrissen. Andreas Stolecki bringt Erfahrung im Umgang mit jungen wie älteren Spielern mit und soll damit nicht nur die Weiterentwicklung des Kaders fördern, sondern auch dem Gefüge der Mannschaft neuen Halt geben. Unterstützt wird er im neuen Trainerteam von Luke House und Daniel Gschwendtner. Zugleich richtet der Verein den Blick trotz dieser Zukunftsentscheidung weiterhin auf die laufende Rückrunde, die noch gemeinsam mit den scheidenden Trainern Sven Küchle und Martin Sagert erfolgreich abgeschlossen werden soll.

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TSV Deizisau

Der TSV Deizisau setzt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils früh auf Kontinuität und hat die Verträge seines Trainerteams verlängert. Cheftrainer Fabio Morisco sowie die beiden Co-Trainer Benny Widmaier und Nico Hägele bleiben dem Verein jeweils ein weiteres Jahr erhalten und sollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Vor allem seit dem Winter hat sich diese Entscheidung sportlich angedeutet. Fabio Morisco übernahm damals den Cheftrainerposten von Felix Luz und führte die Mannschaft seitdem ungeschlagen. Gemeinsam mit Benny Widmaier und Nico Hägele setzte er neue Impulse und verlieh dem Team sichtbar Entwicklung und Stabilität. Für den TSV Deizisau ist die Verlängerung deshalb mehr als eine organisatorische Maßnahme. Sie steht für Beständigkeit auf einer Schlüsselposition und für das Vertrauen, dass nachhaltiger Erfolg vor allem dort beginnt, wo ein Verein am eingeschlagenen Kurs festhält.

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