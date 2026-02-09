Bezirksliga-Kapitän verlängert und fünfter Zugang beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der SV Ebersbach setzt ein starkes Zeichen der Kontinuität: Kapitän Jozef Kqiraj hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Für den Bezirksligisten bedeutet das die langfristige Bindung einer zentralen Führungsfigur. Der 30-Jährige steht wie kaum ein anderer für Identifikation mit dem Verein. Bereits von 2016 bis 2019 trug er das SVE-Trikot, seit seiner Rückkehr im Winter 2020 ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Im Mittelfeld lenkt er das Spiel mit Übersicht und seinem starken linken Fuß. Auch statistisch unterstreicht er seine Bedeutung: sieben Tore und sechs Vorlagen 2024/25, dazu vier Treffer und sieben Assists in der laufenden Saison. Mit inzwischen 207 Pflichtspielen ist Kqiraj eine echte Vereinsikone.
Der TV89 Zuffenhausen begrüßt mit Rozan Yürük seinen fünften Winterneuzugang für die erste Mannschaft – und das pünktlich zu seinem 19. Geburtstag. Der Mittelfeldspieler verstärkt ab sofort das Zentrum und soll mit Übersicht, Ruhe am Ball und sicherem Passspiel neue Qualität einbringen. Yürük ist als Sechser wie auch als Achter einsetzbar, trägt die Rückennummer 28 und ist Rechtsfuß. Seine größten Stärken liegen in der Spielübersicht und dem Auge für Mitspieler. Als Vorbild nennt er Bruno Fernandes. Vor Spielen zieht er sich mit Musik zurück, um fokussiert auf den Platz zu gehen. Zuvor war er für den SV Rot, den SC Stammheim und die SGV Freiberg aktiv. Sein Ziel: mit dem Team oben mitspielen.
