Bezirksliga-Kapitän verlängert und fünfter Zugang beim Kreisligisten News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Ebersbach/Fils Der SV Ebersbach setzt ein starkes Zeichen der Kontinuität: Kapitän Jozef Kqiraj hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Für den Bezirksligisten bedeutet das die langfristige Bindung einer zentralen Führungsfigur. Der 30-Jährige steht wie kaum ein anderer für Identifikation mit dem Verein. Bereits von 2016 bis 2019 trug er das SVE-Trikot, seit seiner Rückkehr im Winter 2020 ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Im Mittelfeld lenkt er das Spiel mit Übersicht und seinem starken linken Fuß. Auch statistisch unterstreicht er seine Bedeutung: sieben Tore und sechs Vorlagen 2024/25, dazu vier Treffer und sieben Assists in der laufenden Saison. Mit inzwischen 207 Pflichtspielen ist Kqiraj eine echte Vereinsikone. +++