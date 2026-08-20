Bezirksliga: Johannis 83 dreht 0:2 – Alesheim erobert die Spitze

– Foto: Johannes Traub

Englische Woche in der Bezirksliga Nord und Süd: Der ASV Vach bleibt im Norden makellos. Im Süden stürzt der SV Alesheim den SC Aufkirchen und übernimmt die Spitze.

Drei Punkte vor Top-Kulisse: Der ASV Vach setzt seinen erfolgreichen Kurs fort und fuhr einen 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Schnaittach ein. Benan Erdem sowie ein Doppelpack von Baba Draman Konare Diarra stellten den Auswärtserfolg der Vacher sicher. Mit 18 Punkten nach sechs Spitzen bleibt der ASV makelloser Spitzenreiter der Bezirksliga Nord.

Dahinter steht der SV Schwaig mit 14 Zählern auf Rang zwei. Auswärts bei der SpVgg Erlangen reichte dem SVS ein Tor. Auf den dritten Rang schob sich der SV Lauterhofen (12 Punkte), der durch zwei späte Treffer von Andreas Wastl mit 2:0 beim Laufer SV gewann. Beide Teams spielten gegen Ende zu zehnt. Punktgleich auf Platz vier rangiert die SpVgg Zeckern nach einem 3:1 gegen den FC Ottensoos.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Bereits am Dienstag schlug der TV 1848 Erlangen die DJK-SC Oesdorf mit 2:0 und befreite sich dadurch vorerst aus den unteren Tabellenregionen. Florian Söllmann zeichnete sich dabei als zweifacher Torschütze aus.

Im Tabellenkeller geht es derweil heiß her: Der SGV Nürnberg-Fürth 1883 rangiert nach einem torlosen 0:0 gegen den ASV Zirndorf mit 5 Punkten auf Platz 13. Die rote Laterne teilen sich der Laufer SV, die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf und die SpVgg Weißenohe mit jeweils 4 Zählern. Hüttenbach gab dabei trotz zweier Treffer von Constantin Zylka eine Führung ab und unterlag beim TSV Johannis 83 noch mit 2:3.

Die Zuschauermagneten

1. FC Schnaittach - ASV Vach 1:3 - Zuschauer: 302

SpVgg Zeckern - FC Ottensoos 3:1 - Zuschauer: 180

TSV Johannis 83 - SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf 3:2 - Zuschauer: 100

Die Torjägerliste (Stand 20.08.):

Constantin Zylka (SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf) 6 Tore

Vier Spieler haben 4 Tore erzielt: Bastian Meyer (SV Lauterhofen), Andreas Wastl (SV Lauterhofen), Alexandros Lekas (ASV Vach).

Hier geht's zur ausführlichen Torschützenliste der Bezirksliga Nord!

Bezirksliga Mittelfranken Süd

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Führungswechsel im Süden: Der SV Alesheim erkämpfte sich im Topspiel beim bisherigen Spitzenreiter SC Aufkirchen einen 3:2-Auswärtssieg und übernahm die Tabellenführung. Max Pfann schnürte dabei einen Doppelpack für den neuen Primus. Punktgleich auf Platz zwei folgt Aufsteiger DJK Limes 09, die sich beim FV Fortuna Neuses mit 4:2 durchsetzte.

Der SC Aufkirchen rutschte mit elf Zählern auf Rang drei ab. Dicht dahinter lauert der SV Arberg (ebenfalls 11 Punkte), der beim 6:2-Kantersieg gegen den TSV Meckenhausen die Muskeln spielen ließ. Jan Semmlinger traf gleich dreimal.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Ein echter Befreiungsschlag gelang dem FC Ezelsdorf: Durch einen 2:0-Erfolg gegen die DJK Stopfenheim sammelten die Ezelsdorfer wichtige Punkte im Abstiegskampf und rangieren nun mit 6 Zählern auf Platz 14. Der Aufsteiger steht mit acht Punkten auf Rang 9 im gesicherten Mittelfeld.

Düster sieht es aktuell dahinter aus: Der SV Marienstein (1:2 beim TSV Heideck) und der TSV Meckenhausen stecken mit jeweils nur einem einzigen Pünktchen aus sechs Spielen tief im Keller fest.

Eine bitterere Niederlage mussten derweil die SV Sportfreunde Dinkelsbühl einstecken: Nach 2:1-Pausenführung – und langer Unterbrechung wegen einer Verletzung des Schiedsrichters – unterlag der Kreispokalsieger gegen den TSV Greding kurz vor Schluss mit 2:3. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Torjäger Finn Rudel.

Die Zuschauermagneten

SC Aufkirchen - SV Alesheim 2:3 - Zuschauer: 350

FV Fortuna Neuses - DJK Limes 09 2:4 - Zuschauer: 300

TSV Meckenhausen - SV Arberg 2:6 - Zuschauer: 150

Die Torjägerliste (Stand 20.08.)

Jan Zimmermann (FV Fortuna Neuses) 7 Tore

2 Akteure haben 6 Tore erzielt: Finn Rudel (TSV Greding), Max Pfann (SV Alesheim)

Hier geht's zur ausführlichen Torschützenliste der Bezirksliga Süd.

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