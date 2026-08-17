Bezirksliga: Jablonski überragt, doch die Konkurrenz trifft ebenfalls

Der 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat sofort starke Leistungen bekannter Torjägern hervorgebracht: Lennart Jablonski von Fortuna Bottrop setzte mit sieben Treffern die deutlichste Marke, doch auch Alphonso Henock Manata, Davide Mangia, Ramadan Sherifi, Alexander Sack, Yusuf Allouche und Daniel Zurmühlen starteten mit Dreierpacks oder einer ähnlich auffälligen Ausbeute.
Am 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein gab es in Gruppe 1 keinen Dreierpacker, dafür verteilten sich die Treffer auf mehrere auffällige Doppelpacker. Lars Pöth führte die SG Benrath-Hassels mit seinen Toren zum 1:0 und 3:0 auf die Siegerstraße beim 5:2 gegen DJK Sparta Bilk. Ebenfalls zweimal erfolgreich war Levin Benauer für den DSC 99 Düsseldorf. Seine Treffer zum 1:0 und 2:1 reichten allerdings nicht, weil der TSV Bayer Dormagen die Partie noch zum 3:2 drehte.
Noch spektakulärer verlief der Nachmittag von Nils Jochmann. Der Spieler des VdS 1920 Nievenheim wurde erst nach einer Stunde eingewechselt und machte aus einem 0:2 bei DJK Novesia Neuss mit seinen Treffern zum 2:2 und 3:2 noch einen Auswärtssieg. Auch Milton Soares-Lamas traf beim 3:4 des BV Wevelinghoven gegen den TV Kalkum-Wittlaer doppelt.
In Gruppe 2 teilten sich gleich zwei Spieler die interne Spitze. Alphonso Henock Manata benötigte beim 7:0 des FSV Vohwinkel Wuppertal gegen DV Solingen II gerade einmal 24 Minuten für seinen Dreierpack. Nach seinen Treffern in der 35. und 40. Minute legte er in der 59. Minute noch einmal nach.
Drei Tore gelangen auch Davide Mangia beim 5:3 des BV Gräfrath gegen den SSV Bergisch Born II. Mangia eröffnete bereits nach fünf Minuten, stellte später auf 2:2 und machte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute endgültig den Deckel drauf. Dazu kamen zwei Tore von Maximilian Elias Kofner beim 4:2 der 1. Spvg. Solingen Wald 03 II gegen den HSV Langenfeld sowie ein Doppelpack von Fynn Schlamm für Bergisch Born II.
Die Torproduktion verteilte sich in Gruppe 3 auf mehrere Schultern. Niklas Geraets und Hendrik Schons trafen beim 7:1 des VfR Krefeld-Fischeln gegen den SC St. Tönis II jeweils doppelt. Geraets erhöhte auf 4:0 und 5:0, Schons erzielte die Treffer zum 3:0 und 6:1.
Auch Marc Rommel war für den OSV Meerbusch zweimal erfolgreich. Beim 4:1 gegen den FC Aldekerk traf er zum 2:1 und 4:1. Ilay Baris steuerte beim 4:1 des CSV Marathon Krefeld gegen Anadolu Türkspor Krefeld zwei Tore bei, Denis Gaas schnürte beim 4:0 von Thomasstadt Kempen gegen TuRa Brüggen innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack. Ebenfalls zweimal traf Branimir Galic beim 5:1 des Rheydter SV gegen den SC Union Nettetal II.
Kein Spieler des gesamten Spieltags kam auch nur annähernd an Lennart Jablonski heran. Beim unglaublichen 18:1 von Fortuna Bottrop gegen den VfL Repelen traf der Spieler siebenmal. Zwischen der 31. und 77. Minute erzielte Jablonski die Treffer zum 3:0, 4:0, 6:0, 7:0, 9:0, 14:0 und 15:0. Allein damit hätte Bottrop fast jedes andere Spiel des Wochenendes gewonnen.
Im Schatten dieser Ausbeute gelangen Niklas Wenderdel im selben Spiel vier Tore. Ein weiterer Dreierpack ging auf das Konto von Yusuf Allouche, der den SC 1920 Oberhausen mit drei Treffern zum 4:1 gegen Sportfreunde Hamborn 07 führte. Beim 9:2 des SV Genc Osman Duisburg gegen SuS 21 Oberhausen trafen zudem Siegfried Kalonda, Emre Onur und Can Funke jeweils doppelt.
Den auffälligsten Auftritt in Gruppe 6 hatte Daniel Zurmühlen. Beim 6:1 von TuSEM Essen 1926 gegen den SV Rot-Weiß Wülfrath schnürte er innerhalb von nur elf Minuten einen Dreierpack. Zurmühlen traf in der 46., 52. und 57. Minute und sorgte damit nach der Pause schnell für klare Verhältnisse. Teamkollege Leo Derksen kam ebenfalls auf zwei Treffer.
Doppelpacker gab es auch andernorts: Özgür Akcapinar brachte Türkiyemspor Essen beim 4:4 gegen die SpVgg Steele mit zwei Treffern zwischenzeitlich mit 3:1 nach vorne, für Steele antwortete Jonas Lippeck ebenfalls doppelt und erzielte in der 90. Minute per Handelfmeter das 4:4. Ahmet Kizilisik traf beim 6:2 des SV Burgaltendorf gegen den Mülheimer SV 07 innerhalb von drei Minuten zweimal.