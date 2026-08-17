Bezirksliga: Jablonski überragt, doch die Konkurrenz trifft ebenfalls Der 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein lieferte direkt reichlich Stoff für die Torjägerliste. Lennart Jablonski von Fortuna Bottrop überragte mit sieben Treffern, doch auch in den anderen Gruppen meldeten sich mehrere Knipser eindrucksvoll an. von André Nückel · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Fortuna-Spieler Lennart Jablonski (4.v.l.) überragt alle. – Foto: IMAGO IMAGES

Der 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat sofort starke Leistungen bekannter Torjägern hervorgebracht: Lennart Jablonski von Fortuna Bottrop setzte mit sieben Treffern die deutlichste Marke, doch auch Alphonso Henock Manata, Davide Mangia, Ramadan Sherifi, Alexander Sack, Yusuf Allouche und Daniel Zurmühlen starteten mit Dreierpacks oder einer ähnlich auffälligen Ausbeute.

Gruppe 1: Gleich mehrere Doppelpacker Am 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein gab es in Gruppe 1 keinen Dreierpacker, dafür verteilten sich die Treffer auf mehrere auffällige Doppelpacker. Lars Pöth führte die SG Benrath-Hassels mit seinen Toren zum 1:0 und 3:0 auf die Siegerstraße beim 5:2 gegen DJK Sparta Bilk. Ebenfalls zweimal erfolgreich war Levin Benauer für den DSC 99 Düsseldorf. Seine Treffer zum 1:0 und 2:1 reichten allerdings nicht, weil der TSV Bayer Dormagen die Partie noch zum 3:2 drehte. Noch spektakulärer verlief der Nachmittag von Nils Jochmann. Der Spieler des VdS 1920 Nievenheim wurde erst nach einer Stunde eingewechselt und machte aus einem 0:2 bei DJK Novesia Neuss mit seinen Treffern zum 2:2 und 3:2 noch einen Auswärtssieg. Auch Milton Soares-Lamas traf beim 3:4 des BV Wevelinghoven gegen den TV Kalkum-Wittlaer doppelt.

Gruppe 2: Manata und Mangia starten mit Dreierpacks In Gruppe 2 teilten sich gleich zwei Spieler die interne Spitze. Alphonso Henock Manata benötigte beim 7:0 des FSV Vohwinkel Wuppertal gegen DV Solingen II gerade einmal 24 Minuten für seinen Dreierpack. Nach seinen Treffern in der 35. und 40. Minute legte er in der 59. Minute noch einmal nach. Drei Tore gelangen auch Davide Mangia beim 5:3 des BV Gräfrath gegen den SSV Bergisch Born II. Mangia eröffnete bereits nach fünf Minuten, stellte später auf 2:2 und machte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute endgültig den Deckel drauf. Dazu kamen zwei Tore von Maximilian Elias Kofner beim 4:2 der 1. Spvg. Solingen Wald 03 II gegen den HSV Langenfeld sowie ein Doppelpack von Fynn Schlamm für Bergisch Born II.