Bezirksliga-Irrsinn geht weiter: Viele Tore sind garantiert

Bezirksliga Niederrhein: Der Spieltag 12 beginnt am Freitag und garantiert mal wieder reichlich Tore. Die Übersicht:
13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSV Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV Solingen 08/10
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Germania Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - TuSpo Richrath
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern
13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
So., 09.11.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - Fortuna Bottrop
So., 09.11.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.11.25 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SuS Haarzopf
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
So., 09.11.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Sterkrade 06/07
