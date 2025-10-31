 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Spieltag 12 am Niederrhein.
Spieltag 12 am Niederrhein. – Foto: Peter Teinovic

Bezirksliga-Irrsinn geht weiter: Viele Tore sind garantiert

Bezirksliga Niederrhein: Der Spieltag 12 beginnt am Freitag und garantiert mal wieder reichlich Tore.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Bezirksliga Niederrhein: Der Spieltag 12 beginnt am Freitag und garantiert mal wieder reichlich Tore. Die Übersicht:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Heute, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
20:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
19:30live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:30

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:15live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSV Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV Solingen 08/10
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Germania Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - TuSpo Richrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

So., 02.11.2025, 15:45 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:45live

Heute, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
20:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
16:00live

Heute, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
20:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30

Heute, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
20:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
14:30live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
13:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:30live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30live

Heute, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
20:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:00

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:15live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

Heute, 20:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
20:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

Morgen, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
18:00live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
13:30

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
14:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30live

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
11:00

So., 02.11.2025, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
12:15

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
So., 09.11.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - Fortuna Bottrop
So., 09.11.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.11.25 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SuS Haarzopf
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
So., 09.11.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Sterkrade 06/07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 031.10.2025, 13:00 Uhr
André NückelAutor