Bezirksliga: Irre FCW-Siegesserie reißt – Hüba gelingt Pokal-Revanche

Im Kreispokal siegte Erlangen mit 3:0 in Hüttenbach. Nun glückte die Revanche in der Liga. – Foto: Wolfgang Zink

Englische Woche in den Bezirksligen Nord und Süd: Während der frischgebackene Pokalsieger und Landesliga-Aufsteiger Wendelstein in Heideck untergeht, gelingt der SpVgg Hüttenbach die Revanche gegen Erlangen. Der Pokalsieger aus Dinkelsbühl schießt Katzwang dagegen weiter in die Krise. Dem Aufsteiger droht der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga.

Spiel am Montag: Heideck schlägt Landesliga-Aufsteiger Wendelstein

Die Siegesserie ist gerissen: Der frisch gekürte Pokalsieger FC Wendelstein hat drei Tage nach dem Pokalcoup gegen Eintracht Alesheim deutlich verloren. Zu Gast beim TSV Heideck lag der bereits als Meister feststehende FCW früh zurück. Kammerbauer (14.) und Rusam (19.) stellten auf 2:0 aus TSV-Sicht. Masseck verkürzte zwar direkt im Anschluss, doch ein Heidecker Doppelschlag durch Kupsch (38.) und Kammerbauer (43.) entschied die Partie bereits vor der Pause. Bis zum Abpfiff blieb es beim 4:1. Für den FC Wendelstein ist es die erste Pflichtspiel-Niederlage seit dem 1. November 2025.

Spiele am Dienstag: Hüttenbach gelingt Revanche gegen Erlangen – Dinkelsbühl schlägt Katzwang

Hüttenbach macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt! Nur wenige Tage nach der Pokalpleite schlug Hüba die SpVgg Erlangen mit 6:2. Besonders Constantin Cylka war für die Gäste an diesem Tag nicht in den Griff zu bekommen: Der 23-Jährige erzielte das frühe 1:0 (7.) und kurz vor der Pause das 2:1 (41.). In der zweiten Hälfte dezimierte sich Erlangen selbst. David Heller sah nach Handspiel die Rote Karte (51.) und Hüttenbach drehte auf. Lucas Melchner, Niklas Beyer, Constantin Cylka und Julius Cylka sorgten mit ihren Toren für den klaren 6:2-Endstand. Während die Pleite für Erlangen tabellarisch wohl keine Auswirkungen mehr hat, baut Hüttenbach durch den Sieg den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf vier Zähler aus.

Der frisch gekürte Kreis-Pokalsieger Nürnberg/Frankenhöhe Dinkelsbühl siegte am Dienstagabend erneut. Wegert (8.), Basli (48.) und Röttinger (76.) sorgten für einen klaren 3:0-Sieg gegen Katzwang. Während sich in Dinkelsbühl die Blicke so langsam Richtung Traumlos und neue Saison richten dürften, muss der TSV Katzwang um die Bezirksliga-Relegation bangen. Gegen Ezelsdorf oder Schwand muss die Niederlagenserie beendet werden, sonst droht Hofstetten noch am Kreisliga-Aufsteiger vorbeizuziehen. Spiele am Mittwoch: Bleibt Alesheim auf Kurs? Schwand und Greding im Fernduell Ergebnis stimmt nicht? Jetzt Live-Ticker sichern, Live-Spielstand oder Ergebnisse eintragen.

Heute, 18:30 Uhr TSV Greding Greding SV Eintracht Alesheim Alesheim 18:30 PUSH