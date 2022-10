Bezirksliga: Ingelheims Passspiel muss sauberer werden Spvgg. spürt beim FSV Saulheim den Erfolgsdruck

INGELHEIM . Die Konkurrenz schläft nicht. Sie ist hellwach. Und punktet fleißig. Und weil das so ist, sind auch die Fußballer der Spvgg. Ingelheim zum Siegen verdammt, wollen sie den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen in der Bezirksliga nicht abreißen lassen. Am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzehnten FSV Saulheim sind die Grün-Weißen Favorit. „Wir müssen im Passspiel sauberer und genauer werden und unsere Spielgeschwindigkeit erhöhen“, sagt der Ingelheimer Cheftrainer Matthias Güldener auf die Frage, was zu tun ist, um die vierte Niederlage im sechsten Auswärtsspiel zu vermeiden. Vor allem aber gelte es, „über die gesamte Spielzeit konzentriert“ zu bleiben.

Die Statistik weist den FSV weder als Übermannschaft noch als Heimmacht aus. Inwiefern könnte es trotzdem eng für die Spielvereinigung werden? „Die Saulheimer haben ein Heimspiel, das sie gewinnen wollen – das macht es auswärts natürlich immer schwer“, konstatiert Güldener. „Vieles wird davon abhängen, was wir auf den Platz bringen, was wir zulassen. Unser Ziel ist es, zu gewinnen.“ Ein entscheidender Faktor könnte wieder Leon Reitemeyer sein. Der Offensivmann aus der U19 hatte zuletzt beim 2:1 gegen Zornheim überzeugt und ein Tor markiert. Ob der 18-Jährige erneut von Beginn an aufläuft, lässt Güldener offen. „Wir haben ihm gegen Zornheim aufgrund seiner Leistungen in der U19 und seines Verhaltens bei uns im Training auf und neben dem Platz das Vertrauen geschenkt. Primär ist Leon ein Spieler der U19, das hat Vorrang für uns und auch für den Verein. Die U19 hat nach dem Aufstieg eigene Ziele, da ist Leon ein wichtiger Bestandteil. Aber klar ist auch, dass wir ihn in den kommenden Monaten nach und nach bei uns heranführen wollen.“