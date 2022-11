Bezirksliga: Ingelheim zum Verfolgerduell nach Nieder-Olm Wie die Spielvereinigung den ebenfalls ambitionierten Gegner besiegen will

INGELHEIM . Aufsteigen wollen beide. Die Rede ist von den Bezirksligisten FSV Nieder-Olm und Spvgg. Ingelheim, die am Sonntag (14.30 Uhr) im Verfolgerduell aufeinandertreffen. Die Ingelheimer müssen auswärts ran. „Klein-Winternheim und Oppenheim waren zuletzt auch gute Gegner, aber wir konnten das Momentum auf unsere Seite lenken“, sagt Co-Trainer Serdar Parlak. „Nieder-Olm sehe ich auf Augenhöhe. Wir brauchen die richtige Einstellung gegen den Ball – und mit Ball die nötige Flexibilität.“ Ziel sei es, die Elf von Christian Lang zu dominieren, erwachsen zu verteidigen und Tore zu erzielen. Parlak. „Wir wollen das siebte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.“ Trotz der Erfolgsserie haben die Ingelheimer Luft nach oben. „Uns fällt es noch schwer, Aufwand und Ertrag in Einklang miteinander zu bringen“, urteilt der Grundschullehrer. „Wir bringen einen enormen Aufwand auf, wo am Ende zu wenig Ertrag erzielt wird. Daran müssen wir arbeiten.“ Positiv sei natürlich, „dass wir so fit sind, um den Aufwand betreiben zu können“.