Laufduell um den Ball: Langenlonsheims Spielertrainer Ömer Degirmenci (links) versucht sich gegen Jonas Dudek (SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim) durchzusetzen. Foto: Oliver Zimmermann

Bezirksliga: In Unterzahl den Bann gebrochen SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim beendet dank 3:2 gegen Langenlonsheim Niederlagenserie von zwölf Partien +++ Guldenbachtal und Weinsheim jubeln

Region. Der Bann ist gebrochen! Dank eines 3:2-Heimerfolgs gegen den TSV Langenlonsheim-Laubenheim haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim in Unterzahl ihre Niederlagenserie von zwölf! Spielen beendet. Der SV Winterbach konnte Tabellenführer Idar-Oberstein nicht aufhalten und verlor 0:3. Seine Hausaufgaben machte auch FC Schmittweiler-Callbach (5:2 gegen Merxheim). Die SG Weinsheim (1:0 gegen Kirschweiler) und die SG Guldenbachtal (2:1 in Birkenfeld) durften jubeln. Die Partien Fürfeld gegen Brücken endete remis, während die TSG Planig 2:3 in Mörschied verlor.

FC Schmittweiler-Callbach – FCV Merxheim 5:2 (2:2). – Mit zwei frühen Toren überrumpelten die Gäste den Landesliga-Absteiger und führten nach dem Doppelschlag von Matthies Sander (3./8.) überraschend. Doch die Hausherren zeigten eine Reaktion und kamen vor der Pause durch Dennis Helwich (18.) und Leon Frenger (35.) zurück. Petrit Miftari (57.), Christian Rech (63.) und erneut Helwich (80.) rückten das Ergebnis letztendlich verdient gerade. SG Weinsheim – SG Kirschweiler/Hettenrodt 1:0 (1:0). – Schon nach 24 Minuten erzielte Timon Rheinländer das Tor des Tages. „Das war von vorne bis hinten ein Krampf, weil wir gedanklich und läuferisch überhaupt nicht auf dem Platz waren“, erklärt SGW-Trainer Detlev Christmann. Aus der spielerischen Überlegenheit machte man zu wenig, weshalb es bis in die Schlussminuten spannend blieb. Einmal trafen die Gäste die Latte (35.). „Im letzten Drittel haben Genauigkeit und Zielstrebigkeit gefehlt“, ließ die SGW beste Chancen aus. Nach Gelb-rot gegen Christian Dietze (88.) musste Weinsheim nochmal alle Kräfte mobilisieren, brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Mittlerweile kann man es sogar als Qualität bezeichnen, dass wir solche Kackspiele trotzdem gewinnen“, so Christmann. SC Birkenfeld – SG Guldenbachtal 1:2 (1:0). – SGG-Kicker Jelani Moore wurde in der Nachspielzeit zum Matchwinner und belohnte die Mannschaft von Sascha Witt auf dem Birkenfelder Hartplatz. „Nach den ganzen Rückschlägen wurde es endlich mal Zeit, dass es auch mal wieder für uns läuft“, sagt der Trainer zufrieden. Juri Schewtschenko hatte den SC im Anschluss an einen ruhenden Ball in Führung gebracht (12.), Joshua Thompson nach knapp einer Stunde ausgeglichen. „Das Ganze auf einem Platz, auf dem kein Fußball möglich war“, berichtet Sascha Witt, dessen Elf dennoch eine positive Reaktion zeigte: „Wir waren dann mit mehr Wille und Leidenschaft dabei“, wollte der Trainer „zu dem Gekicke“ nicht viel mehr sagen. TuS Hoppstädten – SV Niederwörresbach 2:3 (1:1). – Die Gastgeber verpassten es, mit einem Sieg nach Punkten mit den Gästen gleichzuziehen. Die beiden Tore von Maik Winter (35./50.), mit denen Hoppstädten den 0:1-Rückstand zwischenzeitlich drehte, reichten am Ende nicht.