Bezirksliga in Sicht: SV Leuscheid schlägt Spich im Endspiel

Schmitz wird zum Matchwinner für Mondorf

Plötzlich hat der SV Leuscheid die Bezirksliga nämlich lebensecht vor Augen, der direkte Wiederaufstieg zum Greifen nah. Vor über 500 Zuschauern gab Angreifer Max Engelberth der Partie schon in der 9. Minute einen entscheidenden Impuls. Sein Treffer zum 1:0 brachte den SV Leuscheid auswärts in eine komfortable Ausgangslage. Zur Erinnerung: Bei einem Unentschieden wäre der 1. FC Spich II im Vorteil um den Bezirksliga-Aufstieg. Entsprechend arbeiteten die Gastgeber bis tief in die zweite Hälfte am Ausgleich. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Alexander Stanik legte in der 70. Minute das 2:0 nach. Eine Antwort gab Spich nicht. Die drei Punkte gegen nach Leuscheid und die Pole Position im Aufstiegsrennen ebenso. Hält sich der SVL in den kommenden zwei Spielen schadlos, steht der direkte Wiederaufstieg fest.