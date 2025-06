Bezirksliga im Visier: Emmering will gegen Tüßling den ersten Schritt Richtung Aufstieg gehen

In der ersten Runde der Relegation empfängt Emmering heute, 19.30 Uhr, den SV Tüßling. Der Gewinner trifft in Runde zwei auf Ohlstadt oder Weßling.

Emmering ist bereit. Die umfangreichen Vorgaben des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) sind erledigt, das Relegationsspiel zur Bezirksliga am heutigen Mittwoch, 4. Juni, Anstoß um 19.30 Uhr, kann steigen. Wenn das Wetter mitspielt und das Pfarrbachstadion von den angekündigten Gewittern verschont bleibt.

Die Elf von Elvis Nurikic erwartet den Tabellenzweiten der Kreisliga 2 (Inn/Salzach), den SV Tüßling-Teising. Für Emmerings Coach bislang eine weitgehend unbekannte Größe. Das Team um Spielertrainer Andi Giglberger, dem wie einigen anderen SV-Spielern Abwanderungsdanken nachgesagt werden, rückte im Gegensatz zu Emmering spät auf den Relegationsplatz vor.

Die Bilanz der Tüßlinger in der zu Ende gegangenen Runde in Zahlen: Vizemeister mit 30 Gegentoren in 28 Spielen, 57 Tore geschossen, 51 Punkte; bester Torschütze Luca Steinbacher mit 14 Treffern. Die jüngsten Punktspielduelle der beiden Kontrahenten liegen schon ein paar Jahre zurück. Beide Male endete der Schlagabtausch 2018/19 zu Emmeringer Gunsten (2:1 und 3:0).