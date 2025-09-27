Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Tugay Temel (in rot) von der SG Türkischer SV Düren steht bereits bei sieben Treffern! – Foto: Ayhan Gündüz
Bezirksliga im Torrausch: Die besten Torschützen der Saison
Gerade einmal wenige Spieltage sind absolviert, doch in den Bezirksligen haben sich bereits echte Torjäger in den Vordergrund gespielt.
Aktuell teilen sich vier Spieler den ersten Platz des Torjäger-Rennens: Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf), Maurice Wieting (SV Lövenich), Tugay Temel (TSV Düren) und Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven). Sie alle haben sieben Tore innerhalb von vier Spielen erzielt. Die meisten Torvorlagen hat Jan Euenheim (Germania Oberdrees) mit fünf Assists vorzuweisen.
Bezirksliga 1
Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 6 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
Jeffrey Eshun (Deutz 05): 5 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
Julian Potisk (SpVg Rheindörfer Köln-Nord): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
Sascha Marquet (Jan Wellem): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
Gabriel Werner (SV Schönenbach): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
Bezirksliga 2
Daniel Blum (Germania Oberdrees): 6 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
Jan Euenheim (Germania Oberdrees): 4 Tore, 5 Torvorlagen in 4 Spielen
Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 4 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 3 Tore, 3 Torvorlagen in 4 Spielen
Sebastian Koch (SV Leuscheid): 3 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
Bezirksliga 3
Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 7 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
Maurice Wieting (SV Lövenich): 7 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
Tugay Temel (TSV Düren): 7 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
Mohamed Dahas (SC Elsdorf): 4 Tore, 2 Torvorlagen in 3 Spielen
Mahmut Temür (TSV Düren): 3 Tore, 3 Torvorlagen in 4 Spielen
Bezirksliga 4
Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven): 7 Tore in 4 Spielen
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
Lucas Heitzer (SV Alemannia Mariadorf): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
Danny Richter (Germania Hilfarth): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
Sascha Schoenen (Falke Bergrath): 4 Tore in 4 Spielen