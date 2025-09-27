 2025-09-26T13:47:28.965Z

Tugay Temel (in rot) von der SG Türkischer SV Düren steht bereits bei sieben Treffern!
Tugay Temel (in rot) von der SG Türkischer SV Düren steht bereits bei sieben Treffern! – Foto: Ayhan Gündüz

Bezirksliga im Torrausch: Die besten Torschützen der Saison

Das Torjäger-Rennen nimmt schon früh Fahrt auf

Gerade einmal wenige Spieltage sind absolviert, doch in den Bezirksligen haben sich bereits echte Torjäger in den Vordergrund gespielt.

Aktuell teilen sich vier Spieler den ersten Platz des Torjäger-Rennens: Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf), Maurice Wieting (SV Lövenich), Tugay Temel (TSV Düren) und Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven). Sie alle haben sieben Tore innerhalb von vier Spielen erzielt. Die meisten Torvorlagen hat Jan Euenheim (Germania Oberdrees) mit fünf Assists vorzuweisen.

Bezirksliga 1

  1. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): 6 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
  2. Jeffrey Eshun (Deutz 05): 5 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
  3. Julian Potisk (SpVg Rheindörfer Köln-Nord): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
  4. Sascha Marquet (Jan Wellem): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
  5. Gabriel Werner (SV Schönenbach): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen

Bezirksliga 2

  1. Daniel Blum (Germania Oberdrees): 6 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
  2. Jan Euenheim (Germania Oberdrees): 4 Tore, 5 Torvorlagen in 4 Spielen
  3. Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): 4 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
  4. Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 3 Tore, 3 Torvorlagen in 4 Spielen
  5. Sebastian Koch (SV Leuscheid): 3 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen

Bezirksliga 3

  1. Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 7 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
  2. Maurice Wieting (SV Lövenich): 7 Tore, 2 Torvorlagen in 4 Spielen
  3. Tugay Temel (TSV Düren): 7 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
  4. Mohamed Dahas (SC Elsdorf): 4 Tore, 2 Torvorlagen in 3 Spielen
  5. Mahmut Temür (TSV Düren): 3 Tore, 3 Torvorlagen in 4 Spielen

Bezirksliga 4

  1. Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven): 7 Tore in 4 Spielen
  2. Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 4 Tore, eine Torvorlage in 3 Spielen
  3. Lucas Heitzer (SV Alemannia Mariadorf): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
  4. Danny Richter (Germania Hilfarth): 4 Tore, eine Torvorlage in 4 Spielen
  5. Sascha Schoenen (Falke Bergrath): 4 Tore in 4 Spielen
