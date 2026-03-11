Bezirksliga im Stream am Samstag: Odenkirchen hat Neuwerk zu Gast

Das Hinspiel hat die SpVg Odenkirchen für sich entschieden. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Am Samstagabend sind wir ab 19 Uhr für Euch bei einem Leckerbissen der Bezirksliga, Gruppe 3 dabei. Denn wir präsentieren Euch die Partie zwischen dem Vierten SpVg Odenkirchen und dem Zweiten Sportfreunde Neuwerk im Liveticker, Livestream und bei FuPa.tv. Weitere Berichterstattung zum Spiel rundet unser Paket zu der Top-Partie des 23. Spieltags ab.

Die Sportfreunde Neuwerk liegen als aktuell Zweiter zwar sechs Zähler hinter dem Ersten OSV Meerbusch, haben aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand als der Primus. Die Gastgeber wiederum könnten im Falle eines Sieges bis auf einen Zähler an die Neuwerker heranrücken, haben aber wie der OSV auch bereits 21 Spiele in der Bilanz. Die Odenkirchener waren noch näher oben dran, haben aber in den vergangenen fünf Spielen fünf Zähler liegengelassen.

Odenkirchen hat das Hinspiel gewonnen

Aus dem Hinspiel vor heimischem Publikum haben die Neuwerker mit der SpVg noch eine Rechnung offen, nahmen die Odenkirchener beim 2:1-Erfolg am 6. Spieltag doch drei Punkte am Gatherskamp mit. Ein Umstand, den Neuwerks Trainer Dony Karaca bei seinem Kollegen Simon Sommer sicher korrigieren will. Bei uns könnt ihr erfahren, ob das gelingt. Über den Liveticker könnt ihr FuPa.tv und den Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein direkt aufrufen, den Stream findet ihr aber auch gleich hier im Text.