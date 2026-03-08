Bezirksliga III: Uphusen verspielt 2:0-Führung, Auch Oyten patzt Worpswede schockt TBU +++ Fischerhude knüpft TVO im Derby einen Punkt ab von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Birte Meyer

Am Freitagabend waren in der Bezirksliga Lüneburg III gleich zwei Titelaspiranten im Einsatz. Sowohl der TB Uphusen als auch der TV Oyten erlitten Rückschlag, weshalb der erst am heutigen Sonntag aktive SV Vorwärts Hülsen schon vorab zum großen Gewinner avancierte.

Der TB Uphusen schien in Worpswede alles im Griff zu haben, belohnte sich kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag von Tetje Dziubinski sowie Anas Eboazatan, der einen Strafstoß verwandelte, mit der 2:0-Führung. Der frühe Anschlusstreffer durch Christian Boehmer ließ die Partie allerdings kippen - 1:2 (48.). Worpswede kam zunehmend stärker auf und glich eine Viertelstunde vor Schluss durch Zejedin Okanovic aus. Tief in der Nachspielzeit gelang Abdullah Basdas sogar noch das 3:2-Siegtor, sodass der TBU auch das zweite Pflichtspiel in 2026 verlor.

Knapp einer Niederlage entkam der TV Oyten. Er tat sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Derby gegen den frech aufspielenden TSV Fischerhude-Quelkhorn enorm schwer. Nach 57 Minuten gelang Cilian Cordes das Führungstor für die Gäste. Diese mussten durch einen Elfmeter den Ausgleich durch Szymon Szarmach hinnehmen, erkämpfen sich aber zumindest einen Punkt.