– Foto: Steffi Rathje

Bezirksliga III: Uphusen gewinnt schwieriges Auftaktspiel Neuzugang Dziubinski erzielt das goldene Tor Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TB Uphusen TV Oyten

Der TB Uphusen wird als klarer Favorit auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg III gehandelt. Der Weg dorthin gestaltet sich allerdings nicht leicht. Dies unterstrich das Eröffnungsspiel beim Kreisrivalen TV Oyten.

Der letztjährige Tabellendritte erwies sich als starker Gegner, der die Partie offen gestaltete. Beide Mannschaften kreierten einige Möglichkeiten. Allerdings schloss er nur ein Akteur erfolgreich ab. Tetje Dziubinski, der erst vor rund eineinhalb Wochen aus Brinkum kam, netzte in der 49. Minute zum 0:1 ein. Anschließend verpasste es der TBU, einen zweiten Treffer nachzulegen und musste bis zur letzten Sekunde um den Sieg bangen. Letztlich blieb es aber bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Alexander Kluge beim 0:1.