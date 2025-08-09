Bezirksliga III: Uphusen gewinnt schwieriges Auftaktspiel

Der TB Uphusen wird als klarer Favorit auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg III gehandelt. Der Weg dorthin gestaltet sich allerdings nicht leicht. Dies unterstrich das Eröffnungsspiel beim Kreisrivalen TV Oyten.
Der letztjährige Tabellendritte erwies sich als starker Gegner, der die Partie offen gestaltete. Beide Mannschaften kreierten einige Möglichkeiten. Allerdings schloss er nur ein Akteur erfolgreich ab. Tetje Dziubinski, der erst vor rund eineinhalb Wochen aus Brinkum kam, netzte in der 49. Minute zum 0:1 ein. Anschließend verpasste es der TBU, einen zweiten Treffer nachzulegen und musste bis zur letzten Sekunde um den Sieg bangen. Letztlich blieb es aber bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Alexander Kluge beim 0:1.
Dem TV Oyten verbleiben knapp zwei Wochen, um die knappe Niederlage zu verdauen. Der nächste Auftritt in der Bezirksliga steht nämlich erst am 22. August auf eigener Anlage gegen die Heeslinger Reserve an. Zuvor misst sich die Auswahl von Jan Fitschen in einem Testspiel mit Bremen-Ligist Habenhausen. Auf den TB Uphusen hingegen wartet am nächsten Wochenende eine weitere schwierige Aufgabe, wenn sich der FC Verden 04 II am Arenkamp vorstellt.