Bezirksliga III: Oyten verteidigt Spitze, Aschwarden feiert Comeback Worpsweder Serie endet +++ SVA mit späten Toren

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg III begann mit zwei Freitagsspielen, die gleich 13 Tore hatten. Der TV Oyten bestätigte gegen den formstarken FC Worpswede, warum er von ganz oben grüßt, während der SV Aschwarden seine Pleitenserie spektakulär beendete.

Die Gäste reisten mit der eindrucksvollen Bilanz von 19 Punkten aus den vergangenen sieben Partien an. Auch auf dem Kunstrasenplatz unterstrichen sie ihre Qualitäten und gingen durch Justin Schmidt in Führung (19.). Der in der Vorwoche an die Spitze springende TVO blieb gelassen und lieferte in Person von Vafing Jabateh eine schnelle Antwort - 1:1. Als ausschlaggebend erwies sich letztlich ein Doppelschlag. Nico Flachsenberger brachte die Heimmannschaft in der 65. Minute mit 2:1 in Führung. Kurz darauf erhöhte Jonathan Bahrs auf 3:1. Worpswede gab sich allerdings nicht geschlagen, verkürzte nochmal durch Emmanuel Owusuansah Gyasi - 3:2 (73.). Doch nur 120 Sekunden darauf stellte Bahrs den alten Abstand wieder her. Sein Teamkollege Flachsenberger verbuchte ebenfalls einen Doppelpack, gleichbedeutend mit dem 5:2-Endstand.