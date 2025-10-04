– Foto: Lennart Blömer

Bezirksliga III: Oyten und Worpswede schaffen früh klare Verhältnisse TVO genügt gute erste Hälfte +++ FCW zieht an Aschwarden vorbei

Bereits am Donnerstagabend fanden in der Bezirksliga Lüneburg III zwei Begegnungen des neunten Spieltags statt. Der TV Oyten und FC Worpswede agierten jeweils im ersten Abschnitt deutlich überlegen, sodass ihnen der Sieg kaum noch zu nehmen war.

Der TVO ging gewarnt ins Kreisduell, denn Riede ergatterte zuletzt ein beachtliches 2:2 gegen Anderlingen. Auch in Oyten versteckte sich der Aufsteiger nicht, geriet nach einem Doppelschlag durch Robel Tesfo sowie Jonathan Bahrs schon nach 20 Minuten mit 2:0 ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause legte Tesfo noch das 3:0 nach. Den Vorsprung verwalteten die Hausherren im zweiten Abschnitt und festigten damit den zweiten Tabellenplatz vor dem Verfolgerduell in Anderlingen. Der MTV Riede trifft parallel auf den FC Verden 04 II.

Einen noch klareren Vorsprung zur Pause erspielte sich der FC Worpswede. Das Heimspiel gegen Aschwarden galt angesichts der Ausgangssituation im Tabellenkeller als wegweisend. Die Kicker aus dem Künstlerdorf knüpften an den Aufwärtstrend der letzten Wochen an. Die Weichen auf Sieg stellte ebenfalls ein Doppelschlag. Ferdinand Takyi sowie Jonas Dieckmann besorgten die 2:0-Führung nach 19 Minuten. Noch vor der Pause traf Felix Ambrosi auch doppelt. Zudem netzte Issa Traore ein, sodass es in der 35. Minute schon 5:0 stand. Das Kreisduell war damit frühzeitig entschieden. Für die Gäste ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Nach dem Seitenwechsel mussten sie noch das 6:0 durch Zejnedin Okanovic hinnehmen, betrieben aber durch Nick Stellmann noch leichte Ergebniskosmetik.